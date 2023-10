Llega AutoClásica 2023, del 12 al 16 de Octubre en el Hipódromo de San Isidro

Autoclásica es considerado por su importancia cultural patrimonial y turística como uno de los 8 eventos más destacados e importantes del mundo sobre autos históricos junto con Cartier Travel and Style Concours d`Elegance (India), Amelia Island Concours d`Elegance (USA), Villa d`Este Concours d`Elegance (Italia), Le Mans Classic (Francia), Classic Days Schloss Dyck (Alemania), Pebble Beach Concours (USA), y Chantilly Arts et Elegance (Francia)

• Horario: 10:00 a 18.00 horas

• Ingreso Peatonal: Avenida Santa Fe esq. Avenida Márquez

• Ingreso Estacionamiento: Rotonda de Acassuso – Avenida Santa Fe esq. Avenida de la Unidad Nacional



• Menores de 12 años (inclusive) acompañados por un adulto sin cargo.

• Personas discapacitadas sin cargo presentando el certificado correspondiente en la puerta.

• No hay descuento para jubilados.

• No se suspende por lluvia.

• No se puede ingresar con animales.

• No se puede circular en bicicleta dentro del predio.

• No se puede circular en monopatín dentro del predio.

Gentileza AUTOCLÁSICA.-