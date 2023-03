Las repercusiones tras la suspensión de la apertura de sesiones

Luego de que conoció la noticia sobre la postergación de la palabra del gobernador Axel Kicillof, la oposición salió a criticar la desprolijidad de la situación y remarcaron la necesidad de invertir en energía en el territorio bonaerense.

Tras el fallido acto de apertura de sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense, fueron varios los protagonistas políticos de la oposición que salieron al cruce del gobierno encabezado por Axel Kicillof.

Uno de los primeros en expresar su descontento por la situación y utilizando una metáfora para expresar su pensamiento fue el pre candidato a gobernador por la UCR y presidente del espacio a nivel provincial,

Maximiliano Abad, quien publicó lo siguiente:

Otro protagonista que estuvo dentro de la legislatura y no tardó en mostrar su enojo y fastidio en redes sociales, fue el diputado Guillermo Kane, quien, a través de su cuenta personal de Twitter, acusó al oficialismo de no invertir en el territorio:

Además, el diputado provincial por Avanza Libertad, Guillermo Castello, fue en la misma línea que Abad y parafraseó con el apagón masivo en el país:

Por su parte, el senador Joaquín De la Torre, expresó: “Hay un desmanejo en el sentido de que nadie vino a poner la cara. La Vicegobernadora o el presidente de la Cámara de Diputados se deberían haber hecho presentes en el recinto para informar que por circunstancias extraordinarias no se iba a producir la sesión. Estuvimos esperando dos horas y no se hizo presente nadie. Nos enteramos por Clarín que estaba suspendida la sesión.

“Es muy lindo tener el cargo, pero significa no solo estar en los cumpleaños, sino también en los velorios”, agregó.

El diputado Fabián Perechodnik dijo: “El Gobernador no vino a dar su discurso producto del corte de energía que afecta a la Argentina y eso tiene que ver con la falta de políticas, inversiones y malas decisiones que se han tomado en materia de energía. Estamos acá iniciando el periodo legislativo y tendremos la responsabilidad y vocación de seguir trabajando”.

En tanto, la senadora radical Erica Revilla se quejó de que “nos quedamos esperando, no tuvimos una información certera. Solo vimos un tuit del gobernador y nos enteramos por los medios”.

En esta misma línea, Agustín Maspoli señaló: “Se está viviendo una situación difícil y nos da un poco de bronca la poca comunicación que han tenido para con los legisladores. Nos enteramos por los medios de lo que había sucedido. Más allá de eso, hay que prestar atención a lo que sucede en el país”.

Por su parte, el diputado PRO, Alex Campbell resaltó: “Es un desastre lo que pasa en el país, demuestra que hay un gobierno que no piensa en lo que pasa a los argentinos. Están pensando en la política. Este no es el primer corte que tenemos. Tuvimos que enterarnos por los medios cuando había un montón de gente esperando. No fueron capaces de avisarnos que el gobernador no venía”.

A su turno, Alejandro Rabinovich, jefe del bloque de senadores de Juntos, dijo: “No se trata de discutir sobre un mensaje o no, sino que tenemos que pensar en los cientos de argentinos y bonaerenses que están sufriendo la falta de luz”.

Nota gentileza de La Tecla.-