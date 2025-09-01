1 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Las malas costumbres en Roque Pérez no van más

Redacción 3 horas atrás

bf4028f6-9619-4a36-8903-34ade0e6c554

 

Lo nuevo nos da fuerzas para seguir creciendo con más seguridad 🛡️

🚨 En estos meses trabajamos para mejorar la seguridad en Roque Pérez: entregamos cascos, realizamos controles de tránsito, eliminamos los escapes ilegales, sumamos cámaras, fortalecimos el Centro de Monitoreo y mucho más.

Este 7 de septiembre votá la lista de Fuerza Patria para que Roque Pérez siga creciendo.

Más historias

FUERZA PATRIA ROQUE PÉREZ CIERRA SU CAMPAÑA EN CARLOS BEGUERIE, EN LA PAZ CHICA Y EN LA CIUDAD DE ROQUE PÉREZ

2 días atrás Redacción

Lo nuevo nos da fuerzas para seguir creciendo en educación

4 días atrás Redacción

13° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez. Videos

5 días atrás Redacción