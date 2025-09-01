Las malas costumbres en Roque Pérez no van más

bf4028f6-9619-4a36-8903-34ade0e6c554
Lo nuevo nos da fuerzas para seguir creciendo con más seguridad 🛡️
🚨 En estos meses trabajamos para mejorar la seguridad en Roque Pérez: entregamos cascos, realizamos controles de tránsito, eliminamos los escapes ilegales, sumamos cámaras, fortalecimos el Centro de Monitoreo y mucho más.
Este 7 de septiembre votá la lista de Fuerza Patria para que Roque Pérez siga creciendo.
