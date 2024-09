«Las listas las va a armar el Gobernador”: contundente mensaje de Secco a La Cámpora

El intendente de Ensenada, Mario Secco, aseguró que las listas para la elección legislativa del año próximo las armará Axel Kicillof y su mesa chica. El tema es central y candente en la disputa con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

«Las listas las va a armar el gobernador y su mesa chica», dijo a Futurock. Además, cuestionó el armado de las listas de las elecciones del año pasado. «Fue muy cerrado, muy acotado, una decisión de algunos y no le dieron participación a nadie», dijo.

El intendente de Ensenada es uno de los alcaldes que promueven la candidatura presidencial del Gobernador bonaerense y en paralelo mantiene un fuerte enfrentamiento con Máximo. Los roces en la campaña del año pasado fueron notorios y quedaron expuestos en los actos que se hicieron en Ensenada.

Secco aseguró que no fue al acto de Cristina Kirchner del viernes en Merlo porque no le llegó la invitación. Además, planteó que «La Cámpora tiene una construcción que siempre fue igual, siempre fue igual, ¿Qué cambió? Siempre tuvo la disputa con los intendentes que no sean de esa agrupación».

También consideró que puede ser viable un esquema en el que Kicillof sea el candidato a presidente. Pero que a su vez, Cristina mantenga el liderazgo dentro del peronismo. «Claro que es viable, es muy viable. Hay que darle tiempo a todo», dijo.

Zona de conflicto

Desde la Gobernación bonaerense no quieren saber nada con meterse de lleno públicamente en la disputa interna. La situación es algo que los incomoda cada vez más y tratan de poner el foco en la administración de la provincia de Buenos Aires en un contexto en el que los recortes de Javier Milei azotan con fuerza. Prefieren evitar a toda costa referirse a un tema que les genera urticaria al momento de responder.

En esa línea, reiteran que Kicillof no entra en la pelea y que realiza “muchos esfuerzos” para contener a todos los sectores. En cuanto a las actividades que encabeza Ferraresi sostienen que corre por cuenta del jefe comunal y que “cualquier reclamo lo lleven al Instituto Patria”.

Gentileza de Revista La Tecla.-