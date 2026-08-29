Las Leonas son campeonas del Mundial de Hockey

Las Leonas, las jugadoras de la selección femenina argentina de hockey, escribieron una nueva página dorada en su historia al ganarle 3-1 en los penales a Países Bajos, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, en la gran final del Mundial de Hockey.

En los 60 minutos, la selección de Países Bajos se había puesto en ventaja a través de Yibbi Jansen, mientras que Las Leonas habían igualado en el último cuarto gracias al gol de María José Granatto.

Todo se definió en el shootout, en los penales australianos, donde la arquera argentina Cristina Cosentino brilló y contuvo dos ejecuciones. Por su parte, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó le dieron la gran alegría al hockey nacional.

Se trata de la tercera estrella que alcanzan las jugadoras argentinas tras las conquistas de Perth en 2002 y de Rosario en 2010. Casualmente, esos dos títulos llegaron luego de sendos triunfos ante las neerlandesas.

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