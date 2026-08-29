29/08/2026

Las Leonas son campeonas del Mundial de Hockey

zampi08 4 horas atrás

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La selección femenina argentina de Hockey se impuso 3 a 1 ante Países Bajos en la definición tras igualar 1 a 1 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

Las Leonas derrotaron a Países Bajos por shootsouts tras empatar 1-1 AFP –

Las Leonas, las jugadoras de la selección femenina argentina de hockey, escribieron una nueva página dorada en su historia al ganarle 3-1 en los penales a Países Bajos, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, en la gran final del Mundial de Hockey.

En los 60 minutos, la selección de Países Bajos se había puesto en ventaja a través de Yibbi Jansen, mientras que Las Leonas habían igualado en el último cuarto gracias al gol de María José Granatto.

Se trata de la tercera estrella que alcanzan las jugadoras argentinas tras las conquistas de Perth en 2002 y de Rosario en 2010. Casualmente, esos dos títulos llegaron luego de sendos triunfos ante las neerlandesas.

Gentileza Página 12.-


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