Argentina y Ecuador actualizan su acuerdo automotor

Argentina y Ecuador actualizaron su marco comercial para el sector automotor mediante una renovación del Acuerdo de Complementación Económica ACE 59, con cambios orientados a facilitar el intercambio de vehículos, autopartes y tecnologías vinculadas con la movilidad. El entendimiento modifica los esquemas arancelarios bilaterales y establece nuevas condiciones para automóviles, pick-ups, vehículos pesados, componentes y productos electrificados.

Entre los principales cambios, los vehículos a combustión fabricados en Argentina pasarán de tributar aranceles efectivos de entre 24,5% y 28% a una tasa general del 10%. Además, se fijó un cupo preferencial recíproco de 3.000 vehículos por año, con una vigencia proyectada a diez años.

El acuerdo también contempla arancel cero para vehículos eléctricos e híbridos, kits CKD, vehículos pesados de carga y más de 140 posiciones arancelarias de autopartes destinadas tanto a producción como a reposición. Por su parte, Argentina estableció un arancel general del 10% para 50 líneas de vehículos importados desde Ecuador y una alícuota de 0% para seis líneas específicas de maquinaria y transporte especial.

En el encuentro de trabajo posterior a la firma participaron representantes de ADEFA, AFAC y ACARA, junto con directivos de terminales como Toyota Argentina, Peugeot Citroën Argentina, Ford Sudamérica y Volkswagen Group Argentina.

El mercado ecuatoriano registra una fuerte presencia de marcas chinas, que concentran más de la mitad de las ventas. Hasta ahora, las exportaciones argentinas hacia ese destino promediaban unas 1.200 unidades anuales, por alrededor de USD 24 millones. Con las nuevas condiciones, el sector proyecta duplicar ese volumen en el corto plazo y alcanzar unas 2.400 unidades por año, ampliando oportunidades para terminales y proveedores de autopartes.

Fuente: AFAC – Gobierno Nacional.-

Gentileza Taller Actual.-