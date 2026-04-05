El funcionario, que se prepara para competir en las elecciones porteñas de este año, enfrenta hoy una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que examina con minuciosidad un entramado de hipotecas inusuales, vuelos privados y omisiones en sus declaraciones juradas.

El epicentro de la controversia, según una nota publicada hoy por el matutino La Nación y que reproduce la Agencia Noticias Argentinas, se sitúa en un departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito. Según documentos del Registro de la Propiedad Inmueble accedidos por la prensa, el inmueble de casi 200 metros cuadrados fue adquirido por Adorni por un monto declarado de US$ 230.000.

Lo llamativo del caso es que el 87% de esa operación fue financiado por dos mujeres: Beatriz Alicia Viegas (72 años) y Claudia Bibiana Sbabo (64 años), quienes habían comprado la propiedad apenas seis meses antes al exjugador de fútbol Hugo Morales por US$ 200.000.

La inconsistencia surge al analizar el perfil de las «financistas». Claudia Bibiana Sbabo, quien figura como empleada de una editorial, apareció un mes después de la compra original en la nómina del «Pase Cultural», un programa del Gobierno de la Ciudad destinado a jubilados con haberes inferiores a $600.000 mensuales.

El fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, investiga si estas mujeres actuaron como testaferros de un inversionista oculto o si la operación responde a una maniobra para evadir gravámenes y ocultar el origen real de los fondos.

Nexos en la Casa Rosada: La escribana y la casa en Indio Cua

La investigación judicial no se detiene en Caballito. Un nombre recurrente en la ingeniería patrimonial del Jefe de Gabinete es el de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino tanto en la operación de Miró como en la inscripción de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Esta propiedad, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, paga expensas mensuales de $700.000, una cifra que contrasta con los ingresos anuales declarados por el funcionario hasta marzo de 2025.

Registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada revelan que Nechevenko visitó la sede de gobierno en siete oportunidades entre julio de 2024 y septiembre de 2025. La profesional ha sido citada a declarar por el fiscal Pollicita para esclarecer el origen de los fondos y la naturaleza de su relación profesional con el matrimonio Adorni-Angeletti.

Vuelos privados y la «pata vacía» de Punta del Este

Otro foco de conflicto es el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio. La justicia analiza dos vuelos privados a Punta del Este que fueron facturados a nombre de Grandio y su empresa, Imhouse. Aunque el Jefe de Gabinete aseguró haber pagado «su parte», no existen registros de transferencias que respalden tal afirmación.

La declaración testimonial de Vanesa Tossi, empleada del broker Jag Aviation, ha complicado la situación. Tossi denunció hostigamiento por parte de Grandio para que se anularan facturas y se emitieran notas de crédito, confirmando además que los pagos se realizaron en efectivo.

En este marco, el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N° 4, dictó una prohibición de contacto para Grandio hacia la testigo, mientras se intenta determinar si estos viajes constituyen dádivas o si forman parte de un esquema de gastos no declarados.

«El precio base del regreso era de USD 4.800, pero Grandio pidió que se utilizaran plazas vacías del avión —la llamada ‘pata vacía’ o empty leg— para bajar el costo a USD 3.000», declaró el broker Agustín Issin ante la justicia.

Omisiones en el itinerario internacional

Finalmente, la Dirección Nacional de Migraciones aportó datos que desmienten las declaraciones públicas del funcionario respecto a su historial de viajes. Mientras Adorni sostenía que su única salida recreativa en un año y medio fue el viaje a Uruguay, los registros muestran un itinerario que incluye Perú y Ecuador, con sospechas de un destino final en la isla de Aruba. Estas omisiones refuerzan la hipótesis de una capacidad de gasto muy superior a la declarada formalmente.

Con la campaña electoral en marcha, la resolución de estos interrogantes patrimoniales será determinante no solo para el futuro judicial de Manuel Adorni, sino también para la integridad ética de la administración que representa. Por el momento, el silencio de la Jefatura de Gabinete ante las nuevas revelaciones sugiere una estrategia de repliegue mientras la justicia avanza sobre facturas, transferencias y testimonios clave.

Noticias Argentinas.-