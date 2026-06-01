Las críticas de la Iglesia al Gobierno y el complejo vínculo ante la potencial visita del papa León XIV

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El próximo fin de semana se celebrará la Colecta Anual de Cáritas, que apunta a mejorar la realidad de miles de familias que viven situaciones de pobreza y exclusión, por lo que se esperan nuevos señalamientos de la Iglesia a las políticas sociales del gobierno de Javier Milei.

Si bien, en el último tiempo, y en particular a la designación de los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), quien cumplía agenda en Roma, y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) como interlocutores, la relación entre la Iglesia Católica y el Poder Ejecutivo tuvo una leve mejoría, fuentes de la institución la califican de «institucional».

Asimismo, el próximo 6 y 7 de junio, Cáritas, lanzará la colecta anual que aspira a recopilar donaciones para enmendar las condiciones de vida de un sector de la sociedad sumergido en la pobreza. La organización alcanza a las Diócesis, parroquias y capillas.

En los últimos días, en particular tras la homilía de Jorge García Cuerva en el Tedeum del 25 de mayo, el oficialismo percibió como una validación del programa económico la ausencia de la temática en la oración. Pese a calificarla como «light«, los diputados Alberto «Bertie» Benegas Lynch y Juliana Santillán cuestionaron con dureza al arzobispo.

Con marcada distancia de los legisladores, el propio Milei buscó quitarle dramatismo a las críticas contra la profundización de la polarización y el uso de las redes sociales y aseguró que sus palabras se dieron en el marco de “las sagradas escrituras”.

Pese a que García Cuerva no se expidió sobre el tema, sí lo hizo el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, que mantuvo un encuentro con los ministros designados, se expidió sobre el crecimiento de la pobreza y la falta de oportunidades laborales.

“Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas. Muchos que son pobres, hace unos meses o años, nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Desde la institución revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que la tónica estará presente en los próximos días dado que la tasa de la pobreza se ubica actualmente en un 28,2% de la población, lo que afecta al 21% de los hogares .

Asimismo, otro de los puntos que tensa el vínculo es la valoración de la preocupación de la Iglesia por el proyecto de Ley de Ludopatía que envió el Ejecutivo al Congreso y que no contempla restricciones en la regulación de la publicidad.

«El mensaje de Colombo es lo que se viene porque es lo que viven los obispos en sus territorios. La Ley de Ludopatía también nos preocupa mucho. Son temas que van a seguir estando presentes», se expidió una fuente de la Iglesia.

Lo cierto es que las autoridades eclesiásticas vienen alertando sobre la necesidad de evitar la exposición de menores a la práctica del juego, por lo que se inclinaban por respaldar el proyecto que fue aprobado en Diputados durante el mes de noviembre, y está pendiente en la Cámara de Senadores.

Sin embargo, en Casa Rosada trabajan por mantener el vínculo centralmente en función de la potencial visita del Papa XIV. «Si anuncia su vuelta vamos a trabajar en conjunto», sostuvieron.

Por Sofía Rojas. Noticias Argentinas.-

El presidente Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Foto: Agencia Noticias Argentinas/ Presidencia.-

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