Despachan GNC en Roque Pérez

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Hoy domingo ya volvieron a despachar GNC en las dos estaciones de servicio de Roque Pérez ubicadas en la Ruta Nacional 205, El Ombú y en la YPF.

Recordamos que debido a las bajas temperaturas el gobierno restringió la provisión de GNC durante algunos días a las estaciones de servicios para darle prioridad al gas de domicilios, hospitales, etc.-

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