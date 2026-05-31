Despachan GNC en Roque Pérez

Hoy domingo ya volvieron a despachar GNC en las dos estaciones de servicio de Roque Pérez ubicadas en la Ruta Nacional 205, El Ombú y en la YPF.
Recordamos que debido a las bajas temperaturas el gobierno restringió la provisión de GNC durante algunos días a las estaciones de servicios para darle prioridad al gas de domicilios, hospitales, etc.-
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