Las “cataratas” de Roque Pérez. Video

Ver el video debajo de la nota.

Luego del trabajo del dragado en el río Salado, quedaron estas “cataratas” en Roque Pérez.

Si bien el lugar es elegido por varios pescadores que concurren allí los fines de semana, es un sitio también elegido por varias familias, de Roque Pérez, de Lobos y de otras localidades.

En el video compartimos el audio original, de un lugar que nos gusta mucho.

Les pedimos a quienes concurren que por favor no dejen su basura allí. Hemos observado muchas botellas, bolsas, papeles, etc. que además de ensuciar causan daño a las especies que habitan el lugar.

Vimos que no hay tarros para residuos, pero por favor llévese los envases usados y la basura que genera.

Video.-