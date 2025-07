La vuelta de los visitantes: El renacer de la pasión en el fútbol argentino

Después de 12 años de espera, el regreso de los hinchas visitantes al fútbol argentino es una realidad y genera una mezcla de emociones.

Los fanáticos más experimentados, aquellos que vivieron la pasión en las tribunas, están listos para revivir una experiencia única: la presencia de las dos hinchadas en un mismo estadio. Este regreso trae consigo una dosis de nostalgia para algunos, mientras que otros, más jóvenes, se preparan para conocer de cerca esa rivalidad histórica que caracteriza al fútbol argentino.

La medida no solo implica un regreso a la emoción de los clásicos, sino también a una oportunidad de revalorizar el folklore del fútbol nacional. En encuentros como el Superclásico, el clásicos de Avellaneda o los clásicos del interior del país, las dos hinchadas jugaban un papel fundamental en el ambiente del partido, y hoy volverán a disputar esa batalla de bandos opuestos con un único objetivo claro: el triunfo de su equipo.

Sin embargo, el regreso de los visitantes también trae consigo una serie de interrogantes. El principal de ellos es si el sistema de seguridad podrá manejar nuevamente la tensión inherente a estos partidos, donde la rivalidad puede llevar a situaciones conflictivas. Las autoridades deberán garantizar que se implementen protocolos estrictos para evitar que la violencia empañe lo que debería ser una fiesta deportiva.

El impacto emocional de la vuelta no solo es para los hinchas de las viejas generaciones, sino también para los más jóvenes, quienes podrán finalmente entender lo que significa estar en la tribuna cuando dos equipos con historias tan distintas se enfrentan durante 90 minutos.

Para estos nuevos fanáticos, será la oportunidad de experimentar el verdadero folclore del fútbol argentino, el que se vive en cada canto, en cada bandera, en cada grito de aliento o de bronca. Esa atmósfera cargada de pasión que hace único al fútbol en este país.

El tiempo será clave para que esta medida se afiance de manera positiva. Si se logra gestionar correctamente la seguridad y el respeto entre hinchadas, la vuelta de los visitantes puede convertirse en una de las mejores decisiones para revivir la esencia del fútbol argentino.

No obstante, será fundamental que todos los actores involucrados—autoridades, clubes y fanáticos—trabajen en conjunto para asegurar que el fútbol continúe siendo una fiesta, sin que la violencia ni la desmesura hagan retroceder los avances conseguidos.-

Noticias Argentinas.-

N de la R de www.rpereznet.com.ar

Desde este medio y con bastante experiencia concurriendo estadios de fútbol, creemos que en estos tiempos no es acertada esta medida, la de habilitar de vuelta al público visitante en los partidos de fútbol, debido a que hay un alto grado de violencia en la sociedad que vemos a diario en todos los ámbitos, tanto educativos como políticos, barriales, en síntesis en todos los ámbitos de nuestra sociedad y creemos que esto va a generar más violencia, porque todavía no estamos preparados para tolerar a quien piensa diferente y para respetar al otro y mucho menos cuando hay un presidente (Milei) que ataca hasta a los periodistas y esto no ayuda para nada a frenar la violencia que nos rodea.

Por el bien de todos y todas, esperamos estar equivocados.-

