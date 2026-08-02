La Unión Europea apoya a España ante la situación por los migrantes

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El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, reiteró ayer sábado que España cuenta con el respaldo pleno de la Unión Europea para enfrentar la crisis migratoria que se desató en Ceuta en los últimos días.

Según expresó, la UE considera que la situación exige una reacción conjunta y contundente, especialmente cuando se trata de la protección de las fronteras exteriores del bloque.

Brunner subrayó que la Unión debe actuar de manera “decidida, rápida y unida”, y remarcó que la solidaridad entre los Estados miembros es un principio esencial en momentos de presión migratoria.

Sus declaraciones se produjeron tras conocerse la convocatoria a una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE, prevista para el próximo martes, en la que se analizará la evolución del escenario en Ceuta y las medidas que podrían adoptarse a nivel comunitario.

La crisis se agravó luego de que, entre el jueves y el viernes, miles de personas intentaran ingresar a territorio español desde Marruecos a través del espigón del Tarajal, en un movimiento masivo por vía marítima que dejó un saldo trágico.

En el lado español se confirmaron 67 fallecidos, mientras que organizaciones de derechos humanos en Marruecos estiman que el número total podría ascender a 130 víctimas, aunque esa cifra aún no cuenta con verificación oficial.

Brunner insistió en que la UE seguirá acompañando a España en la gestión de la emergencia y en la implementación de medidas que permitan contener la situación, asistir a los afectados y reforzar la seguridad en la frontera. También destacó que la crisis evidencia la necesidad de profundizar la cooperación con Marruecos y de avanzar en políticas migratorias europeas más coordinadas y sostenibles.

La crisis migratoria en el enclave español de Ceuta volvió a intensificarse con nuevos intentos de ingreso masivo que obligaron a reforzar la presencia policial en toda la línea fronteriza.

Las autoridades españolas mantienen un operativo permanente en la zona, ante el incremento de grupos que buscan acceder al territorio europeo por los pasos que conectan con Marruecos. La tensión se trasladó también a Melilla, donde se registraron movimientos similares y un estado de alerta constante por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante la madrugada, varios grupos de migrantes se acercaron a los perímetros fronterizos, lo que activó los protocolos de vigilancia y contención. Aunque no se concretaron saltos masivos, los agentes reportaron “intentos coordinados” y desplazamientos que anticipan nuevos episodios de presión sobre la frontera.

La situación se enmarca en un aumento sostenido de llegadas irregulares en las últimas semanas, impulsado por la combinación de crisis humanitarias, redes de tráfico de personas y la búsqueda desesperada de rutas alternativas hacia Europa.

En Ceuta, el despliegue incluye unidades de la Guardia Civil, Policía Nacional y equipos especializados en control fronterizo, que patrullan tanto el perímetro terrestre como las zonas costeras.

Las autoridades locales advirtieron que la presión migratoria se mantiene en niveles altos y que los intentos de cruce suelen repetirse en distintos horarios del día, aprovechando momentos de menor visibilidad o cambios en la vigilancia. En Melilla, la situación es similar: se reforzaron los accesos y se incrementó la presencia de agentes en puntos considerados críticos.

La crisis también tiene impacto en los centros de acogida, que operan al límite de su capacidad. El flujo constante de personas que logran ingresar exige una respuesta rápida en materia de asistencia, identificación y derivación, mientras se intenta evitar el colapso de los servicios.

Las autoridades españolas insisten en que la gestión de la frontera requiere coordinación con Marruecos y con organismos internacionales, en un contexto donde la presión migratoria se ha convertido en un desafío estructural.

A medida que avanzan los días, la preocupación crece por la posibilidad de nuevas oleadas de intentos de cruce, especialmente si se consolidan redes que organizan desplazamientos simultáneos. La frontera norteafricana, históricamente sensible, atraviesa una de sus etapas más complejas, con un equilibrio frágil entre la necesidad de garantizar seguridad y la obligación de atender una crisis humanitaria que se profundiza.

Agencia NA.-

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