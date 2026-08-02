Explosión en restaurante en Moscú deja 3 muertos y 21 heridos

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Tres personas perdieron la vida y 21 resultaron heridas como resultado de la detonación de un artefacto explosivo improvisado en un restaurante en el centro de Moscú, informó hoy sábado el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia (CNAR).

De acuerdo con el CNAR, una mujer intentó introducir un artefacto explosivo en un restaurante ubicado cerca de la Plaza Kudrinskaya.

Ella murió cuando el artefacto se estalló. Otra de las víctimas mortales era un guardia de seguridad que impidió la entrada de la mujer al restaurante con el explosivo, explicó el CNAR. La tercera víctima era un cliente del lugar.

Informes anteriores habían señalado que la explosión ocurrió cerca de una cafetería veraniega en el área de la Plaza Kudrinskaya, provocando la muerte de tres personas y lesiones a quince.

Los presuntos blancos eran los asistentes de un evento privado que se desarrollaba en la terraza exterior del local. Según reconstrucciones preliminares, el encuentro contaba con fuerte seguridad, un factor que habría evitado un número de víctimas mucho mayor.

De acuerdo con los primeros testimonios, uno de los guardias observó el comportamiento inusual de una mujer que se acercó al lugar con una caja, asegurando que se trataba de un regalo destinado a los organizadores del evento.

El agente decidió inspeccionar el paquete y, en ese instante, el artefacto explotó. Las autoridades sospechan que la bomba fue activada de manera remota y que la mensajera probablemente desconocía el contenido real de lo que transportaba.

Los investigadores determinaron que el dispositivo tenía una potencia equivalente a un kilogramo de TNT y contenía balines metálicos, diseñados para maximizar el daño entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

La explosión ocurrió el sábado 1, alrededor de las 20:10, hora local, junto a la terraza del restaurante ubicado en la base de una de las icónicas torres de la plaza Kudrinskaya, parte del conjunto de las llamadas “Siete Hermanas”, los rascacielos estalinistas construidos en la década de 1950.

Tras el estallido, se desplegó un amplio operativo policial y de emergencia en el distrito Presnensky, a lo largo del Anillo de los Jardines. El área fue rápidamente acordonada y se inició una investigación en el lugar. En el momento del ataque, el restaurante permanecía cerrado al público debido a un banquete privado, lo que permitió acotar la presencia de personas en el interior y facilitar la evacuación inmediata.

Las autoridades continúan analizando las circunstancias del hecho, mientras se profundiza la búsqueda de quienes podrían haber coordinado la detonación a distancia y organizado el envío del paquete explosivo.

Agencia NA.-

Explosión en Moscú. Foto Xinhua Agencia NA.

Foto Xinhua Agencia NA.-

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