La Billetera Virtual del Banco Provincia de Buenos Aires abre el fin de semana con una oferta “dulce” para los usuarios de la misma con importantes descuentos.

Con un tope de reintegro unificado en el orden de $6.000 por persona, mañana miles de bonaerense podrán comprar carne con un considerable descuento en:

Carnicerías.

Granjas.

Pescaderías.

¿De cuánto es el porcentaje de descuento en la compra por persona?

A tener en cuenta a la hora de comprar con Cuenta DNI

Tal cual se expresa en la página web del Banco Provincia los descuentos se podrán obtener bajo los siguientes tres parámetros.

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.

Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Cuenta DNI: Beneficio que se repite

La medida para el mes de agosto abarcaba dos sábados y, mañana se cumple el segundo. El primero había sido el pasado 9 de agosto y, el descuento es del 35%.

Más promociones de agosto con Cuenta DNI

Además, los descuentos también corren durante lo que resta de agosto para, por ejemplo.