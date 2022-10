La tienda Full de la YPF de Ruta 205 y Ruta 30, uno de los lugares más lindos para comer o tomar algo

La tienda Full de la estación de servicio YPF, ubicada en la Ruta Nacional 205 y el cruce con la Ruta 30, en el partido de Roque Pérez, es uno de los lugares más lindos para ir a pasar un buen rato, comer o tomar algo.

Ya al llegar se observa el hermoso lago al costado de la estación, hoy con decenas de gansos bebés junto a sus padres, lugar ideal para las fotos o tomar unos mates.

Pero además de la excelente atención en la playa de carga de combustible (que además posee GNC), tenemos que destacar la maravillosa atención de todos los trabajadores de la Tienda Full, siempre de muy buen humor y una predisposición para atender a la gente.

Allí además de los combos de hamburguesas, se puede pedir desde risotto con champignones, hasta milanesas napolitanas con papas rústicas, que son servidas en platos de loza con cubiertos de metal, un detalle no menor a la hora de comer.

También el servicio de cafetería es de lo mejor que hemos probado y aquí destacamos que somos bebedores de café y solemos ir a Café Martínez, a los Havanna, etc., pero en la Tienda Full, el café es muy pero muy rico.

Pero hay algo que no se debe dejar de lado, y por eso lo volvemos a redactar, es la atención de todos y cada uno de los trabajadores de esta estación de servicio y tienda de YPF en Roque Pérez, porque a un lugar en donde a uno lo tratan así, dan ganas de volver, y por eso, volvemos siempre.

Gracias chicos/as por la atención de siempre.-

PD: esto es una nota, no es una publicidad, ya que no cobramos ningún tipo de pago por redactar esto, que no es más que la pura verdad y quienes concurren allí, saben de lo que hablamos.-

Carlos Zampini

Fotos Carlos Zampini para rpereznet.com.ar