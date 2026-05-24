La Textil Municipal funciona a pleno en Carlos Beguerie

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El viernes 22, el intendente Maximiliano Sciaini, junto al secretario general Nahuel Tolosa, el subsecretario Legal y Técnico Daniel López y el jefe de Compras Pablo Bruno, recorrieron la Textil Municipal que funciona en la localidad de Carlos Beguerie.

La iniciativa comenzó en septiembre de 2025 con un taller de corte y confección, al que se sumaron cerca de 20 mujeres de la localidad. Algunas de ellas comenzaron desempeñándose laboralmente, mientras que otras continúan capacitándose en el oficio.

A partir de la necesidad de generar más oportunidades laborales en Carlos Beguerie y teniendo en cuenta la distancia con la ciudad cabecera, el Municipio decidió trasladar parte de la producción de la Textil Municipal de Roque Pérez hacia la localidad. Con el crecimiento del proyecto, se incorporaron más vecinas y actualmente son alrededor de 30 las mujeres que se encuentran trabajando y capacitándose en el espacio.

Además, desde el Municipio destacaron que continúa creciendo el interés de nuevas personas en sumarse a la propuesta, que actualmente confecciona indumentaria para distintas áreas de Carlos Beguerie, en coordinación con la Textil Municipal de Roque Pérez, a cargo de Verónica Rodríguez.

Cabe señalar que ya se trabaja en la preparación de un espacio propio para el funcionamiento de la Textil Municipal en Carlos Beguerie, que actualmente desarrolla sus actividades en la Base de Campamento de la localidad.

Cabe destacar que la Textil Municipal fue creada por el actual gobierno del intendente Sciaini.-

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