El consumo masivo sufrió otra fuerte caída en marzo

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Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compra anotaron una caída pronunciada en la medición interanual en marzo, lo que refleja un consumo que sigue estando rezagado y no logra repuntar.

Los datos fueron revelados por los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en base a las encuestas realizadas a los tres rubros comerciales, y a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Este dinamismo confirma un desplome en las ventas de las tres grandes áreas. En lo que va del año, ninguno de los rubros terminó en terreno positivo.

Supermercados

Sus ventas retrocedieron 5,1%, por lo que el acumulado del año terminó con una variación negativa del 3,1%.

Esta caída fue la más pronunciada desde marzo del 2025, cuando el índice perdió 8,9%.

En la medición mensual, mostró una variación negativa cercana a 0%, al igual que el índice serie tendencia-ciclo.

Las ventas totales a precios corrientes sumaron $2464 millones y aumentaron 20,5% interanual. El ticket promedio fue de $35.817 (+25,8% contra marzo de 2025).

El rubro de las carnes volvió a ser el segmento con el mayor aumento, al incrementarse un 41,9%, seguido por Panadería (28%), Alimentos preparados y rotisería (25%) y Almacén (22,7%).

Con respecto a los medios de pago, el más utilizado por los consumidores fue la tarjeta de crédito: representó el 44,9% de las ventas y sumó más de $1107 millones.

– Tarjeta de débito: 24,8% de las ventas ($610.033 millones).

– Efectivo: 16,6% de las ventas totales ($408.840 millones).

– Otros medios de pago: 13,7% de las ventas totales ($337.912 millones).

Autoservicios mayoristas

Las ventas continuaron a la baja durante marzo y anotaron una merma de 7,2%, lo que representa la mayor caída desde noviembre de 2025 (-8,3%).

En lo que va del año registran un retroceso de 2,6%; contra febrero cayeron 1,4% y el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,4%.

En total, sumaron $374.252 millones (+16,7% interanual) y el ticket promedio se ubicó en $43.954 por consumidor (+16,7% contra el mismo mes del 2025).

Al igual que en los comercios minoristas, el grupo de las carnes anotó el mayor aumento en su precio, tras incrementarse 50,5%. Le siguieron Otros (23,7%), Almacén (21,5%) y Lácteos (19,8%).

En cuanto a los medios de pago, la opción de utilizar otros que no sean los clásicos fue la más requerida con el 31,9% y totalizó $119.445 millones.

– Tarjeta de crédito: 26,8% de las ventas ($100.307 millones).

– Efectivo: 25,6% de las ventas totales ($95.973 millones).

– Tarjetas de débito: 15,6% de las ventas totales ($58.526 millones).

Shoppings

En este último sector, las ventas anotaron la mayor caída en la comparación histórica. Fue del 13,3% y llegó a los diez meses consecutivos de bajas.

Así, cerró el primer trimestre con una variación negativa de 5,7%.

Mensualmente avanzó 1,5% y el índice de la serie tendencia-ciclo aumentó 0,3% contra febrero.

El Gran Buenos Aires (GBA) alcanzó los $172.428 millones en las ventas totales. Sin embargo, contra abril del 2025 cayó 5,2%.

– Ciudad de Buenos Aires: alcanzó los $171.130 millones (13,3%).

– Región Pampeana: alcanzó los $117.347 millones (3,8%).

– Región Cuyo: alcanzó los $39.171 millones (14,2%).

– Región Norte: alcanzó los $25.874 millones (-5,6%).

– Región Patagonia: alcanzó los $27.022 millones (3,8%).

Los rubros que lideraron las ventas fueron «Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos» con el 38,1% de las ventas. Por debajo se ubicaron «Resto» (22,4%), «Patio de comidas, alimentos y kioscos» (17,9%) y «Electrónicos, electrodomésticos y computación» (11,6%).

Gentileza de Infonews Cooperativa. Foto Carlos Zampini (Foto tomada en mayo de 2026 en Abasto Shopping).-

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