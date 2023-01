La sorpresiva revelación de Viviana Canosa sobre su salida de A24

De A24 me fui de otra manera, eso fue distinto porque yo venía teniendo las mismas dificultades con los mismos personajes

. Y un día les digo: ‘Chicos, me parece que no me pueden decir que esto no lo puedo hacer’. Ese día era: ‘Esto no, esto no, esto no…’

. Eran varias cosas que no. Y le digo: ‘Mirá, si todo se complica yo me voy porque yo necesito trabajar tranquila y en libertad’, que fue lo que habíamos hablado y hasta ese día había sido así

«, contó.Y reveló: «Y fue como que lo solté.

Pero me fui bien. Después, de hecho, el dueño del canal me llamó y me agradeció. Y yo le agradecí hasta ese momento todo lo que había pasado

«.

«Antes no sabía sentarme y hablar las cosas de frente. Me enrollaba tanto la cabeza, que decía ‘me voy’ y abandonaba el rumbo. Ahora no, me puedo plantar y decir: ‘Mirá, si esto es así, a mí no me gusta y me quiero ir’. Pero más elaborado y más profundo. En este caso no fue lo mejor. Yo había pasado hasta ese momento varios años fabulosos en el canal. Pero fue una decisión que, a la distancia, también digo: ‘Qué valiente’», se sinceró.

También manifestó que en febrero regresa a la TV en el primer time del Canal LN+.-

