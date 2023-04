La saga inmoral de la política tras el asesinato del colectivero

Un circuito envenenado – Te pido que hagas el intento de seguir este circuito enredado que te voy a contar ahora y que muestra, como pasó demasiadas otras veces en nuestra historia lo que todos sabemos: el enorme daño que nos hace el Estado cuando no funciona. Y peor aún, cómo reacciona solo espasmódicamente frente a las tragedias. – Te pido que hagas el intento de seguir este circuito enredado que te voy a contar ahora y que muestra, como pasó demasiadas otras veces en nuestra historia lo que todos sabemos: el enorme daño que nos hace el Estado cuando no funciona. Y peor aún, cómo reacciona solo espasmódicamente frente a las tragedias. – Distintos gobiernos llevan 8 años intentando implementar una idea sencilla: poner cámaras de seguridad y botones de pánico para los colectiveros que atraviesan zonas de riesgo. En el medio, cuatro choferes fueron asesinados. Y hay algo más perverso todavía: la ley y su intento de aplicarla sólo se activó después de cada uno de estos crímenes. – Hay 9 mil micros en el conurbano que necesitan estas cámaras. Tienen que tener además un chip 4G para poder transmitir la señal en vivo que debería observarse desde un centro de monitoreo del ministerio de Seguridad. Aún hoy, con Daniel Barrientos muerto, apenas 100 colectivos están conectados en red con cámara de seguridad transmitiendo a un centro de monitoreo que apenas se usa. 1000 micros más tienen las cámaras pero no están conectadas a nada. O sea no las ve nadie. El Gobierno provincial transfirió 2500 millones de pesos en subsidios desde octubre de 2021 a las empresas para este objetivo.