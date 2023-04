Cuando muchos descansan hay gente que trabaja para que tengamos internet y cable y te lo vengo a contar porque lo se, porque además pude verlo ayer. Entre las 14 y 15 horas de ayer, jueves 6 de abril, feriado para muchos, un empleado de Rpereznet estaba fusionando (soldando) fibra óptica en el interior de una de las utilitarias de la empresa, para ser más preciso, estaba en calle Avellaneda casi esquina Irigoyen de Roque Pérez.

Y estas son cosas que no vemos, que imaginamos si, pero que no las vemos o no les prestamos atención porque pensamos que los servicios de internet y cable deben funcionar siempre y siempre bien y sin cortes. Pues, como todo, como las cosas de tu casa, de tu trabajo, tus vehículos, se pueden romper, se pueden dañar y entonces es allí donde hay que repararlos. Pero, repit, pocos nos ponemos a pensar en esto y pocos vemos este trabajo, casi invisible, de mucha gente que está detrás de una empresa local, una empresa de Roque Pérez, que fue creciendo y que hoy nos brinda la posibilidad de contar con los servicios de internet y cable y el orgullo de que sean de Roque Pérez.

Por eso, cuando se corte el servicio, tené paciencia, y te lo pedimos nosotros que trabajamos con internet y que la necesitamos como el agua. Pero hay que saber esperar un poco, la empresa no corta el servicio a propósito para que los insulten, recordá que todo puede dañarse y a veces pasa, pero se soluciona, siempre se soluciona y en parte es gracias a los trabajadores, que incluso hacen su tarea cuando casi todos estamos descansando o sin trabajar.

Foto ilustrativa.-