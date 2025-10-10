La robótica en el campo doméstico

Redacción 3 horas atrás Comparte esto: Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket Walmart, la cadena de supermercados estadounidense, puso en el mercado el robot G1, de la empresa china Unitree Robotics, a U$S 21.000. El modelo imita movimientos humanos y realiza tareas domésticas y de asistencia. Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info Me gusta esto:Me gusta Cargando... Sigue leyendo Anterior Qué es el swap con que Estados Unidos rescata del naufragio financiero a Javier Milei y Luis CaputoSiguiente 17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner Más historias Noticias 17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner 34 minutos atrás Redacción Noticias Qué es el swap con que Estados Unidos rescata del naufragio financiero a Javier Milei y Luis Caputo 5 horas atrás Redacción Noticias Milei celebró el auxilio de EEUU y reiteró que Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia» 6 horas atrás Redacción
