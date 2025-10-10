10 de octubre de 2025

La robótica en el campo doméstico

Redacción 3 horas atrás

Walmart, la cadena de supermercados estadounidense, puso en el mercado el robot G1, de la empresa china Unitree Robotics, a U$S 21.000. El modelo imita movimientos humanos y realiza tareas domésticas y de asistencia.

 

 Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

