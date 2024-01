La realidad tangible de la IA

Los chatbots van a mejorar este año. No es un propósito de Año Nuevo, sino la predicción unánime de los conocedores de la industria tecnológica.

Cade Metz, reportero del Times enfocado en el sector, escribió que los sistemas de inteligencia artificial “aprenderán a resolver problemas cada vez más complejos, preparándolos para la vida en el mundo físico”. Entre las novedades que se cree que estarán disponibles en los próximos meses, reportó Cade, habrá videos instantáneos y unos chatbots que podrán analizar y procesar imágenes y videos, además de texto. Esto permitiría que pronto los chatbots se conviertan en agentes capaces de realizar tareas informáticas tediosas y manejar software.

Estudiantes de la Khan Lab School Mike Kai Chen para The New York Times.

Sal Khan, fundador de la Khan Academy, un sitio web de aprendizaje en internet, asegura que pronto habrá tutores personales de IA para cada estudiante que lo requiera. Esto, en teoría, ayudaría a que los niños de todo el mundo puedan ponerse al día con la escuela y aprender tanto como puedan independientemente de las limitantes de sus instituciones, cerrando así las brechas educativas.

Sin embargo, hay quienes advierten que hay que tener cuidado, pues los bots también inventan y son vagos al producir información. No es la única inquietud: como esta tecnología es impulsada por bases de datos de textos en internet sin compensar a sus creadores, también existen preocupaciones sobre el respeto a la propiedad intelectual. (En fechas recientes, The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por este asunto).

Natasha Singer, reportera de tecnología del Times, ha cubierto la educación en línea durante más de una década. En un reportaje reciente explora las distintas posturas en torno a la aplicación de la inteligencia artificial en el aula.

Y es que el asunto del desarrollo y regulación de esta tecnología sigue siendo un dolor de cabeza en todas partes del mundo.

Hace poco reportamos sobre un dilema que enfrenta Microsoft, uno de los principales inversores de OpenAI, pues tiene un laboratorio dedicado a la IA en China. Ahí, con 200 empleados, la empresa lleva a cabo investigación avanzada. Es una de las pocas compañías estadounidenses con presencia en el país, algo que genera preocupaciones de seguridad nacional, sobre todo al agudizarse las tensiones geopolíticas con el gobierno de Joe Biden.

Pero el avance tecnológico no se detiene y ya estamos empezando a ser testigos de la presencia de la IA en nuestro día a día.

Oficina de Microsoft en Pekín. Otras empresas tecnológicas estadounidenses han reducido su presencia en China en los últimos años. Thomas Peter/Reuters.

Walmart anunció el lanzamiento de un portal con IA para hacer más eficiente la salida de los clientes de sus tiendas Sam’s Club. Durante mucho tiempo, quienes compran en estos almacenes de venta al mayoreo han tenido que mostrar a un empleado su ticket de compra, quien verifica el recibo con los artículos que van en el carrito. Ahora esa función se realizará sin humanos con el fin de ahorrar tiempo a los compradores.

“Lo interesante de ello es que, finalmente, podríamos ver la inteligencia artificial en acción en nuestra vida cotidiana”, dijo James Bailey, profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington, y agregó que esta iniciativa “es en realidad algo tangible y visible”.

¿En qué áreas de tu vida cotidiana estás viendo el uso de IA? ¿Cómo te impacta?

P. D.: No, Taylor Swift no está promoviendo un sorteo de ollas Le Creuset. La confusión surgió debido a una estafa en línea que manipuló digitalmente la voz e imagen de la cantante.

