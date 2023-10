La reacción de Sofía Clerici tras el allanamiento en el que le secuestraron casi 600 mil dólares

Luego de que se conocieran los elementos que fueron secuestrados de la propiedad que posee Sofía Clerici en Nordelta, la modelo que adquirió relevancia mediática -al haber compartido un viaje en yate por Marbella, España, con Martín Insaurralde– respondió a las críticas que recibió por el dinero y los artículos de lujo que tenía en su posesión. “Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida”, dedicó.

Por medio del perfil personal que posee en la red social X, la imputada en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito compartió la imagen de una lengua con un insulto en inglés dirigido a sus detractores. Frente al mensaje que publicó cerca de las 22 horas, la mujer volvió a ser cuestionada por el origen de los billetes que fueron requisados durante el procedimiento realizado el lunes por los agentes del Departamento AntiCorrupción de la Policía Federal, ya que aparentemente figuraba como monotributista en la categoría más baja, es decir, la A.

“Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida. Besitos”, escribió la modelo, quien contaba con un fondo de 569 mil dólares, 2 millones de pesos y otros 2 millones de pesos uruguayos. Aunque el dinero no fue el único botín incautado, debido a que las autoridades sumaron a las pruebas de la causa una serie de pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas, siete carteras Louis Vuitton, dos celulares marca IPhone, una MacBook y dos IPad.

Según la información a la que accedió Infobae, entre los elementos también fue incluida documentación como dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas, un IPod con cámara, otra notebook marca Samsung y varios relojes que serían de firmas de lujo.

La imagen que compartió la modelo en sus redes sociales (X: @Sofiaclericiok1)

Por su parte, ayer miércoles a la mañana, Clerici se volcó nuevamente a sus redes sociales, para compartir una particular publicación: “Buen dia! Al que madruga…ja noooo saben lo que SON MIS diseños nuevos de la colección de Swimwear de mi marca no no!!!! Se viene muy arriba! Quieren que les muestre un adelanto de las telas?”, escribió en su cuenta personal de la red social X.

Ante este posteo, uno de sus seguidores le preguntó la forma en la que facturaba sus ventas. “Si, ¿hace factura A por las compras?”, le consultaron. Y la respuesta de Clerici fue afirmativa: “Obvio bb”, escribió.

El allanamiento fue ordenado por el fiscal Sergio Mola, quien está a cargo de investigar la causa por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se abrió tras el viaje a Marbella de Clerici junto al exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. En un principio, el funcionario público había ordenado más de 20 requisas en propiedades, pero el juez federal Ernesto Kreplak dio lugar a siete de las solicitudes presentadas.

Mientras que ocurría el procedimiento policial en la propiedad de Nordelta de la modelo, varios investigadores se dividieron para cumplir las mismas tareas en otro inmueble a nombre de Clerici en Vicente López y demás domicilios que se encontraban vinculados a Insaurralde y a su exesposa, Jesica Cirio.

Tres de los inmuebles allanados estaban a nombre del intendente de Lomas de Zamora, entre los cuales destacó el country Fincas de San Vicente.

El allanamiento en la propiedad de Nordelta de Clerici. El allanamiento en la propiedad de Nordelta de Clerici.

De acuerdo con la información proporcionada por los voceros oficiales, Insaurralde no se encontraba en ninguna de las tres propiedades. No obstante, los agentes ingresaron a las viviendas, de las cuales incautaron una serie de dispositivos, pendrives y dinero en efectivo.

La causa está bajo secreto de sumario desde que la medida fue solicitada por Mola el pasado 10 de octubre, aunque ésta vencería esta semana. En la misma batería de solicitudes, el fiscal reclamó que se dicte la inhibición de los bienes para Insaurralde y Clerici, pidió acceso a las declaraciones juradas y los recibos de sueldo del intendente y que se levante el secreto fiscal y bancario del funcionario público, la modelo y Cirio.

Por su parte, el juez Kreplak ordenó la entrega de informes a la AFIP, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a una docena de organismos públicos. Además, le delegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la tarea de consultar a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas, debido a que en el primer país se realizó el viaje que destapó el escándalo y en el segundo se habría abierto una cuenta bancaria en el marco del divorcio de Insaurralde y Cirio.

Gentileza de Infobae.-