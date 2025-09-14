La producción automotriz alcanzó 44.545 unidades en agosto

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

En agosto de 2025, las terminales automotrices produjeron en 20 días hábiles de actividad un total de 44.545 unidades, lo que se tradujo en una suba de 20,0 % respecto al mes anterior y una baja del 13,8 % frente a agosto de 2024.

No obstante, en el acumulado enero-agosto, el sector continúa transitando por terreno positivo ya que alcanzó una producción de 332.135 unidades, registrando un alza del 6,2 % en comparación con el mismo período del año pasado.

En el pilar de exportaciones, se enviaron al exterior 25.503 vehículos durante agosto, lo que representó un crecimiento de 39,9 % respecto de julio y una baja de 22,1 % en la comparación interanual.

El saldo acumulado enero-agosto marca 173.382 unidades exportadas, es decir, un 7,7 % menos que en 2024.

“Superada la estacionalidad que condiciona el desempeño del mes pasado, tal como lo mencionamos en julio, la industria automotriz retomó el ritmo de actividad, mostrando en agosto una recuperación con crecimiento en las tres principales variables de producción, exportaciones y ventas mayoristas”, analizó Martín Zuppi, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Finalmente, en lo que respecta a ventas mayoristas, el informe indica que el sector comercializó a la red de concesionarios 51.766 unidades durante agosto, 3,1 % más se compara con las entregas de julio y 33,8% por arriba del volumen del mismo mes del año pasado.

En ocho meses, las empresas automotrices colocaron en las redes comerciales 400.953 unidades, lo que arroja un crecimiento de 71,6% respecto de las 233.711 unidades que se comercializaron entre enero y agosto de 2024.

