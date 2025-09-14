14 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Farmacia de turno del domingo 14 en Roque Pérez Farmacia Zampelunghe

Redacción 4 horas atrás

Farmacia de turno del domingo 14 en Roque Pérez Farmacia Zampelunghe, ubicada en Berro 250.-

 

Más historias

«Banana não tem caroço»: Narcofruta: secuestraron 85 kilos de cocaína en un camión que transportaba bananas

59 minutos atrás Redacción

Spagnuolo deberá justificar US$55 mil de su caja de seguridad: podría ser imputado por enriquecimiento ilícito

2 horas atrás Redacción

La producción automotriz alcanzó 44.545 unidades en agosto

3 horas atrás Redacción