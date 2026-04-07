La Libertad Avanza planifica un congreso partidario después del mundial

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Los principales cuadros de La Libertad Avanza (LLA) trabajan con el objetivo de armar un congreso partidario de carácter nacional para después del Mundial de fútbol de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, en el partido violeta no quieren armar un evento rápido y sin organización y prefieren esperar unos meses más.

La idea de los altos mandos libertarios es edificar una actividad similar a la que armaron en noviembre del año pasado en Mar del Plata, con dos grandes ejes: el plan de acción del partido en materia legislativa y el desarrollo político del espacio.

En aquella oportunidad, la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei, el referente y armador del partido en la provincia de Buenos Aires, además de diputado nacional, Sebastián Pareja, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron acompañados por 750 dirigentes bonaerenses, entre ellos legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes distritales.

Por otro lado, trascendió de fuentes libertarias la intención de, antes del congreso partidario, montar un acto en la ciudad bonaerense de Suipacha.

En principio, la fecha sería el 25 de abril y contaría con la participación de los máximos referentes de la fuerza violeta.

Esa ocasión serviría además para lanzar la escuela de formación política provincial con distintos paneles y seminarios.

En el oficialismo creen fundamental que en la próxima etapa del Gobierno exista una formación de cuadros técnicos para afianzar la gestión e impulsar las reformas pendientes.

En noviembre pasado, en la ciudad balnearia, LLA se concentró en paneles como técnica legislativa, negociación, herramientas para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo y regional de la Provincia, liderazgo político y elaboración de proyectos.

Noticias Argentinas.-

Sebastián Pareja, principal candidato a presidir la comisión de Inteligencia.

Agencia Noticias Argentinas (Juan Foglia).-

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