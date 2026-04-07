El bloque de UxP denunció “censura” por la quita de la acreditación a periodistas en la Casa Rosada

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la comisión de Libertad de Expresión presentaron un proyecto de resolución en el cual repudiaron la decisión del Poder Ejecutivo de retirar la acreditación a periodistas acreditados en la Casa Rosada, luego de que se denunciara una supuesta “red de desinformación” financiada por Rusia para desacreditar a miembros del Gobierno y las políticas públicas, y por sembrar noticias falsas.

Bajo el título “La Censura Avanza”, los integrantes del principal bloque de oposición expresaron un “enérgico repudio” y solicitaron «la inmediata revocación de la medida y el libre acceso» de los periodistas en las instalaciones de la Casa de Gobierno.

“Frente a este avasallamiento a la libertad de expresión, diputados y diputadas de Unión por la Patria que integramos la Comisión de Libertad de Expresión, presentamos un proyecto repudiando al gobierno que no bastándole con agredir periodistas, ahora decide silenciar voces en plena democracia”, señaló Sabrina Selva en su cuenta de la red social X.

La diputada cercana a Sergio Massa remarcó que “en una democracia constitucional, el disenso, la crítica y la pluralidad de voces no sólo deben ser tolerados, sino activamente garantizados”.

“La existencia de un periodismo independiente, diverso y con acceso efectivo a las fuentes oficiales es condición necesaria para evitar la concentración del discurso público y para impedir que el poder político derive en prácticas autorreferenciales o propagandísticas”, concluyó.

El proyecto de resolución, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, lleva la firma de Selva, Nicolás Trotta, Germán Martínez, Raúl Hadad, Santiago Roberto, Hugo Yasky, Lorena Pokoik, Juan Marino y Diego Giuliano.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...