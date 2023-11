La Junta Electoral rechazó abrir urnas y puso punto final a la elección de cuatro municipios

La Junta Electoral rechazó abrir más urnas y puso punto final a la elección de cuatro municipios, donde los apoderados de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio habían presentado recursos. De esta manera, con el recuento definitivo finalizado, se dio por ganadores a Juan Ibarguren, de Pinamar (JxC); Ramiro Egüen de 25 de Mayo (JxC); Marcos Pisano de Bolívar (UxP) y Ramón Capra de General Alvear (JxC). Entre los principales argumentos del tribunal, se destacó que los reclamos se hicieron por fuera de los términos establecidos por el Código Electoral Nacional, tal como sí se hizo en la elección de La Plata, en cuyo recuento la Junta sí autorizó la apertura de 79 urnas. Sobre este precedente, se destacó que así se procedió porque «se fortalecía no solo la legitimidad de origen del candidato que fuera proclamado ganador, sino también el compromiso democrático que debe existir entre todas las fuerzas políticas» y que se trató del margen porcentual más reñido de toda la Provincia para la categoría intendente (0.2%). Asimismo, sobre este recuento, se resaltó la posición de Unión por la Patria, que accedió al pedido de reapertura de urnas presentado por Juntos por el Cambio, situación que no se repitió en los otros cuatro municipios. En todos ellos, una de las partes no accedió a la apertura. En el caso de Pinamar, 25 de Mayo y General Alvear, por caso, Juntos por el Cambio rechazó el pedido de Unión por la Patria. Según adelantaron desde la alianza peronista, no quedaron para nada conformes con la decisión del tribunal respecto al municipio costero, por lo que apelarán la decisión. Cabe destacar que, en Pinamar, la diferencia fue de 67 votos. Caso por caso En Pinamar, el distrito que conduce el ahora diputado nacional electo Martín Yeza de JxC, mostró un margen muy ajustado de los votos que enfrentan al secretario de Turismo y Desarrollo Económico del municipio, Juan Manuel Ibarguren con el concejal del Frente de Todos, Gregorio Estanga. El escrutinio provisorio indicó que el candidato oficialista obtuvo el 37,37% (8.069 votos) y el opositor, 37,06% (8.002 votos). Ante ese virtual empate técnico, ambos postulantes se autoproclamaron ganadores. El Escrutinio Definitivo terminó, pero UP pidió la apertura de unas 10 a 15 urnas porque la diferencia fue de apenas 10 votos. En el municipio de 25 de Mayo, la situación fue similar, aunque en este caso al enfrentamiento entre el intendente de UxP, Hernán Ralinqueo, con el concejal del Gen-JxC, Ramiro Egüen, se sumó la posición de los referentes de La Libertad Avanza (LLA) que apuntaron al dirigente opositor. Con el 97,95% de las mesas escrutadas, Egüen alcanzó el 42,36% del respaldo (9.610 votos) y superaría al actual jefe comunal, que logró el 41,67% (9.455 votos). En General Alvear Unión por la Patria solicitó la apertura de cuatro urnas. Allí, el candidato Arístides Leinnen perdió frente al intendente radical Ramón Cappra por poco menos de dos puntos. Mientras el peronista cosechó 43,91 su oponente sumó 45,23 por ciento. En el caso de Bolívar, se pidió la apertura de 10 urnas. En el municipio se impuso el actual intendente peronista Marcos Pisano por 42,89 a 41,47 por ciento.