La interna del Gobierno: Santiago Caputo dice que se irá únicamente si Milei lo echa

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En el marco de las fuertes tensiones internas que sacuden al oficialismo tras los cruces del fin de semana entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una serie de declaraciones públicas volvieron a encender las alarmas en el seno de La Libertad Avanza.

A través de un descargo difundido en la red social X, el consultor político buscó marcar la cancha y ratificar su alineamiento absoluto con Milei. “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, sentenció Caputo.

El integrante del denominado «triángulo de hierro» utilizó sus redes sociales para dirigirse a la militancia y fijar una postura inflexible ante los cuestionamientos internos de los últimos días. “Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei”, remarcó al inicio de su texto.

En el mismo sentido, el asesor presidencial redobló la apuesta frente a sus detractores dentro y fuera de la estructura gubernamental: “Me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, disparó.

Para cerrar su publicación, Caputo aseguró que continuará enfocado en los objetivos fijados por la Casa Rosada. «Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. ¡Gracias por su atención!», concluyó.

Noticias Argentinas.-

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