Graña cuestionó los ataques de Milei a la prensa: “Llega en un momento muy difícil para hacer periodismo”

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El periodista Rolando Graña lanzó críticas contra el presidente Javier Milei y defendió el trabajo de la prensa al recibir el Premio Martín Fierro a la labor periodística masculina por su trabajo en América Noticias.

“Llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina, porque no hay país en el mundo donde el presidente se jacte de odiar a los periodistas”, expresó el comunicador durante su discurso.

Graña sostuvo además que forma parte “de ese 95% de comunicadores que el presidente tildó como porquerías, ensobrados y mierdas” y cuestionó los constantes ataques oficiales hacia la prensa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el periodista también citó un relevamiento de FOPEA y afirmó que Milei dedicó “más de 60 tweets” a insultar periodistas. “A esos insultos, respondemos con trabajo”, concluyó.

Noticias Argentinas.-

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