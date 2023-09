La fórmula de la longevidad de los Rolling Stones bajo la mirada de los expertos

Más de 60 años después de su primer show, el grupo británico lanzará un nuevo disco, reconfirmando su espíritu voraz y su vigencia. Los tres integrantes están en el umbral de las ocho décadas y despiertan el asombro de sus fans. El análisis de los especialistas a Infobae.

Los registros históricos de la música indican que el 12 de julio de 1962, en el Marquee Jazz Club de Londres, Inglaterra, ocurrió lo que muchos llaman un hito: el primer recital en vivo de los Rolling Stones. Más de 60 años después, la banda conformada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood está a punto de lanzar su disco de estudio número 31.

A sus 80 años, el frontman de los Stones, Jagger, exhibe una condición física digna de admirar, desplegando movimientos vibrantes en el escenario. Su versatilidad física es fruto de un riguroso entrenamiento con un profesor personal que supo entrenar a atletas profesionales. Se trata del noruego Torje Eike.

Por su parte, el guitarrista Keith Richards (79 años), en la antítesis del estilo esbelto de Jagger, luce una figura más cercana a la bohemia del rock and roll, pero no por eso su vigencia pasa desapercibida. Los inconfundibles riffs de su guitarra siguen generando suspiros y movimientos de cabeza. De hecho, la última canción de la banda, Angry, empieza con una furiosa declaración de sonido de los acordes de Keith, algo que, a esta altura, es una marca identitaria de los Stones.

El segundo guitarrista, Ronnie Wood, es el más joven del grupo. A los 75 años, ya ha enfrentado al cáncer de pulmón y ha ingresado a rehabilitación por adicciones más de cinco veces. A pesar de haber entrado en múltiples excesos, a los que con el tiempo logró dejar atrás, Ron es un motor inexpugnable de los shows y, desde hace un largo período, está inmerso en el mundo de la pintura, ya que posee un profundo conocimiento del arte. No por nada sus creaciones han alcanzado un valor en el mercado que supera los 300.000 dólares.

Tras una juventud de excesos, muchos artistas, incluidos los Stones, han reconocido la importancia del autocuidado para una longevidad sostenida /Scott Garfitt/Invision/AP. Tras una juventud de excesos, muchos artistas, incluidos los Stones, han reconocido la importancia del autocuidado para una longevidad sostenida /Scott Garfitt/Invision/AP.

Volviendo a Jagger, el cantante ha trabajado con su entrenador personal por más de 20 años y, actualmente, sigue una rutina de ejercicios a la que le dedica cinco días a la semana. Antes de salir de gira, corre 12 kilómetros diarios y practica natación. Además, toma clases de ballet, yoga y pilates.

En tanto, años atrás, el artista adoptó una dieta basada en ingredientes orgánicos. Así, alimentación de Jagger se asemeja a la de un deportista de élite, incluyendo legumbres, cereales integrales, pollo y pescado. Para el desayuno, no pueden faltar suplementos y aceite de hígado de bacalao. Para dimensionar la relevancia de este hábito, nada mejor que una definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Una dieta saludable es una de las bases para la salud, el bienestar y el desarrollo”.

Además de su rigurosa rutina, Jagger se realiza chequeos médicos con regularidad y cuenta con un masajista personal que lo acompaña en sus giras, preparándolo dos horas antes de cada presentación. Y no se puede ignorar un antecedente familiar: Basil Fanshawe, el padre de Mick, fue gimnasta y se mantuvo activo hasta sus últimos días, falleciendo a los 93 años.

En el caso de Richards, un paso fundacional hacia un buen estado de salud fue dejar de fumar. Así lo relató anteriormente en un reportaje con CBS: “Es gracioso, ya no pienso mucho en fumar. Fue de un día para el otro. Me puse un par de parches de nicotina durante algunas semanas. A veces se te cruza un cable, algo dentro de ti dice: ‘Oye amigo, ¡suficiente!’. Así que pegué un volantazo y lo dejé. Por suerte no lo extraño y eso me hace sentir bien. Cuando retomé la gira me di cuenta que tenía 10 veces más de aire”.

En otra entrevista con El País años atrás, Richards evocó: “Hoy en día bebo copas de vino o cervezas en comidas o cenas, nada más. El experimento se ha acabado. Ya me pasó antes con las drogas, como con la heroína. Ya no desayuno con heroína o alcohol”.

El régimen de ejercicio de Jagger, que incluye correr 12 kilómetros diarios y practicar ballet, yoga y pilates, es reflejo de su actual compromiso con su salud /REUTERS/Lisi Niesner/File Photo. El régimen de ejercicio de Jagger, que incluye correr 12 kilómetros diarios y practicar ballet, yoga y pilates, es reflejo de su actual compromiso con su salud /REUTERS/Lisi Niesner/File Photo.

Como se ve, los tres miembros de los Stones no solo debieron superar vicios y hábitos nocivos, sino también, y sobre todo, rearmar sus vidas en torno a costumbres saludables.

En ese sentido, una voz autorizada es la del doctor Joseph Maroon, quien ocupa el cargo de subjefe en el Departamento de Neurocirugía del Centro Médico Universitario de Pittsburgh en Estados Unidos, y es un experto en medicina deportiva, nutrición y también compite en triatlones Ironman.

Según Maroon -quien difunde sus investigaciones y ensayos en su sitio oficial de divulgación médica- aspectos como el ejercicio, la dieta, el ambiente y las emociones pueden influir de manera notable en nuestra salud y en cuánto tiempo vivimos.

“La práctica regular de ejercicio físico, qué alimentos elegimos para llevar a nuestro plato y a qué tipo de entorno estamos expuestos, tienen una influencia directa en si las cualidades que prolongan o limitan la vida se activan en cada célula de nuestro cuerpo. Es que nuestras elecciones tienen la capacidad de fortalecer o dañar a ese proceso biológico y esto, en última instancia, incide en nuestra vida útil”.

El proceso biológico al que se refiere Maroon tiene que ver, según sus palabras, con la siguiente dinámica: “Cada momento de cada día el cuerpo se está reconstruyendo para sobrevivir y así aumentar nuestra longevidad. Esto es posible a través de miles de millones de divisiones celulares. De hecho, alrededor del 1% de nuestras células se renuevan cada día”.

Richards, tras dejar el tabaquismo, notó una mejora significativa en su respiración, reafirmando la importancia de abandonar vicios /REUTERS/Juan Medina. Richards, tras dejar el tabaquismo, notó una mejora significativa en su respiración, reafirmando la importancia de abandonar vicios /REUTERS/Juan Medina.

“Estudios adicionales muestran que las vitaminas, minerales, y la dieta y el ejercicio pueden activar una proteína que puede influir en las células cerebrales para que se dividan y produzcan nuevas células”, profundizó Maroon.

Y sostuvo: “Como sociedad, en los últimos 200 años hemos mejorado drásticamente nuestra expectativa de vida a través de una fuente más estable de alimentos y el acceso a las vacunas, los medicamentos antiinfecciosos y otros tratamientos médicos de avanzada. Como resultado, muchas personas en el mundo vivirán hasta pasados los 70 años y principios de los 80 gozando de buena salud”.

Por su parte, en diálogo con Infobae, el médico clínico especializado en gerontología, Luis Cámera (MN 51995), reflexionó sobre la longevidad de los Rolling Stones: “Es sorprendente observar la longevidad de estos músicos, que mantienen una actividad intensa, tanto intelectual como física. Especialmente porque, además de cantar, tocan instrumentos como la guitarra. Esto es aun más llamativo considerando que han caído en excesos a lo largo de sus vidas”.

Ronnie Wood, enfrentando cáncer y rehabilitaciones, sigue siendo esencial para los Stones y ahora también brilla en el mundo del arte (Getty). Ronnie Wood, enfrentando cáncer y rehabilitaciones, sigue siendo esencial para los Stones y ahora también brilla en el mundo del arte (Getty).

Según Cámera, “un factor que podría influir en la vigencia de los Stones es que la población inglesa tiende a ser longeva. Aunque no tanto como algunas poblaciones orientales, es notable que figuras históricas como la reina de Inglaterra del siglo XIX vivieran tantos años. Esto sugiere que los Rolling podrían tener una predisposición genética hacia la longevidad”.

“De todos modos -siguió el médico clínico-, la pasión es un motor vital. La actividad de los Rolling Stones ya no se debe al dinero, sino a su pasión, a su deseo de existir y de mantenerse relevantes. Esta pasión les otorga una energía que les permite ir más allá de lo esperado. A pesar de los excesos relacionados con drogas y cigarrillos, su longevidad es testimonio de que los factores psicológicos juegan un papel crucial en mantenerlos activos”.

A propósito de factores psicológicos, recientemente, fue Keith Richards quien dejó sensaciones concretas: “Juntarnos en el estudio para grabar sigue siendo el Santo Grial para nosotros”, dijo el guitarrista en una conferencia de prensa en la que presentaron el nuevo disco que pronto saldrá a la luz, Hackney Diamonds. También dieron detalles en un programa especial con Jimmy Fallon.

Juntarse a ensayar y a grabar es, para los Rolling Stones, un motor de vida y de motivación. Además, las relaciones humanas saludables y positivas son esenciales para la felicidad y longevidad /REUTERS/Toby Melville. Juntarse a ensayar y a grabar es, para los Rolling Stones, un motor de vida y de motivación. Además, las relaciones humanas saludables y positivas son esenciales para la felicidad y longevidad /REUTERS/Toby Melville.

Es evidente que uno de los motores que sostiene la pasión de los Stones es, como dijo Richards, juntarse a grabar, algo que les permite congeniar entre colegas y viejos amigos. En ese sentido, un estudio de Harvard identificó que mantener relaciones saludables y positivas es esencial para una vida larga y feliz. El análisis es considerado la investigación más prolongada en la historia sobre la felicidad -comenzó en 1983- y su conclusión fue que mantener una vida social activa es la clave para mantenernos alegres y alejar las enfermedades.

“El hallazgo más consistente que hemos aprendido a lo largo de 85 años de estudio es que las relaciones positivas son tan poderosas que nos mantienen más felices, más saludables y -como si fuera poco- nos ayudan a vivir más tiempo”, señalaron los investigadores. Y la clave número 1 es tener, justamente, una vida social activa según detallan Robert Waldinger, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, director del Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard y director de Terapia Psicodinámica en el Hospital General de Massachusetts.

Otro ejemplo práctico muy similar es el planteado por Dan Buettner, autor e investigador, quien estableció Blue Zones, una plataforma destinada a difundir conocimientos acerca de los patrones de vida cotidiana en las denominadas “zonas azules”. Estas zonas corresponden a regiones del mundo donde las personas tienen una mayor longevidad.

Los estudios realizados por Buettner revelaron que estas áreas comparten rasgos fundamentales, como por ejemplo, la importancia que se concede a establecer conexiones significativas con otras personas, lo que demuestra que relaciones sólidas tienen un impacto positivo en nuestra esperanza de vida.

En ese tono, Cámera retomó: “Los hábitos saludables no solo incluyen mantener un peso adecuado, consumir poco azúcar, harina y sal, sino también tener una vida social activa para mantenerse motivado. Y, por supuesto, el consumo excesivo de alcohol, fumar y el uso de drogas ilícitas son perjudiciales para la longevidad”.

Adoptando una dieta orgánica, la alimentación de Jagger y Wood ahora se asemeja a la de un deportista de élite, priorizando el bienestar general /REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo. Adoptando una dieta orgánica, la alimentación de Jagger y Wood ahora se asemeja a la de un deportista de élite, priorizando el bienestar general /REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo.

Con respecto a la rutina de yoga y ejercicios que lleva adelante Mick Jagger, Infobae conversó con Matías Marchetti, licenciado en nutrición y entrenador físico. “El yoga busca ofrecer un equilibrio físico y espiritual, permitiendo encontrar un punto de bienestar. Su finalidad es hacerte sentir más ágil, flexible y fuerte. Es especialmente beneficioso para la tercera edad, ya que al trabajar con el propio peso, se pueden ajustar las intensidades según las necesidades”, dijo Marchetti.

Y amplió: “En cuanto a la coherencia entre trabajo y vida personal, muchos artistas como los Stones, tras una fase juvenil de excesos, comprenden la importancia del autocuidado. Es así que han optado por hábitos saludables, como consumir únicamente agua, frutas y verduras. Entonces, tras una etapa inicial de autodestrucción, llega la madurez y el entendimiento de que nuestro cuerpo es el único instrumento que nos acompañará toda la vida, y si lo cuidamos, nos servirá bien”.

Otro profesional consultado por Infobae fue el neurólogo Alejandro Andersson, director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA) y un apasionado del running, una actividad que lo llevó a recorrer distancias de hasta 120 kilómetros.

“La longevidad de los Rolling Stones es realmente impresionante. Uno se pregunta por qué siguen siendo tan relevantes y activos. A mi parecer, la pasión por la música juega un papel crucial en su longevidad. Esta pasión no solo se refleja en su biología, sino también en su trayectoria como músicos. Desde sus inicios, los miembros de la banda han demostrado una enorme pasión por la música, y esa pasión sigue viva hasta el día de hoy”, consideró Andersson.

A sus 80 años, Mick Jagger sorprende con un estado físico excepcional, fruto de intensos entrenamientos con su coach, Torje Eike. A sus 80 años, Mick Jagger sorprende con un estado físico excepcional, fruto de intensos entrenamientos con su coach, Torje Eike.

“Un factor importante en su carrera ha sido la plasticidad, es decir, la capacidad de adaptarse, innovar y cambiar con los tiempos. A lo largo de los años, han explorado diversos estilos musicales, desde el rock and roll clásico hasta el blues psicodélico. Esta adaptabilidad, tanto en términos musicales como cerebrales, es esencial para su longevidad”, explicó el neurólogo.

Al tiempo que remarcó: “Contrario a la imagen típica de los rockeros con estilos de vida desordenados y poco saludables, creo que los Rolling Stones adoptaron hace tiempo hábitos más saludables. Han sido conscientes de su dieta, han reducido el consumo de sustancias dañinas y han mantenido un enfoque en la actividad física y el bienestar general. La actividad física no solo mejora la salud vascular y controla el peso, sino que también potencia la actividad cerebral y cognitiva. Además, mejora la salud respiratoria, reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mejora el sueño. Hacer ejercicio regularmente puede hacer que biológicamente te sientas hasta 10 años más joven”.

Longevidad y genética

¿La longevidad de los Rolling Stones puede estar marcada por la genética? Esto respondió a Infobae el médico genetista Gabriel Ércoli (MN 142115): “No hay un solo factor que explique la increíble longevidad de los Stones en la industria musical y en la vida. En primer lugar, es difícil ignorar la importancia de la genética. Al igual que con cualquier otro aspecto de la vida, la genética desempeña un papel en la longevidad de las personas, incluidos los miembros de los Rolling Stones. Ciertas variantes genéticas pueden brindar protección contra enfermedades crónicas relacionadas con la edad y contribuir a una mayor resistencia a ciertos problemas de salud”.

La genética es solo uno de los factores que incide en la longevidad (Getty). La genética es solo uno de los factores que incide en la longevidad (Getty).

“El envejecimiento saludable es producto de la interacción entre variantes genéticas y el estilo de vida de la persona a lo largo de los años -completó Ércoli-. Algunas de las variantes genéticas que contribuyen a una vida prolongada están relacionadas con el mantenimiento básico y la función de las células del cuerpo. Se estima que alrededor del 25% de la variación en la duración de la vida está vinculada a factores genéticos. Aunque aún estamos desentrañando los misterios de qué genes específicos contribuyen a la longevidad, sabemos que ciertas variantes en genes específicos como APOE, FOXO3 y CETP, pueden jugar un papel relevante en vivir más tiempo y de manera más saludable”.

En segundo término, Ércoli afirmó: “La combinación de una genética favorable y un estilo de vida que incluya una nutrición adecuada, ejercicio regular y evitar el estrés excesivo puede marcar una gran diferencia en la duración y calidad de nuestros años. Incluso cuando observamos a figuras como Keith Richards y sus hábitos no siempre saludables, es un recordatorio de que la genética, aunque influyente, no es el único factor en juego”.

En síntesis, a pesar de enfrentar numerosos desafíos, incluyendo una cirugía cerebral para Richards, una operación cardíaca para Jagger y el fallecimiento de su histórico baterista Charlie Watts en 2021, los tres Rolling Stones siguen presentándose en el escenario e interpretando sus icónicas canciones para una audiencia que incluye desde padres e hijos hasta posiblemente abuelos. La historia continúa.

