La expectativa por la inflación de julio y los gastos esperados para agosto que impactaran en el bolsillo

El próximo índice de inflación se dará a conocer oficialmente el 14 de agosto, hasta entonces aún se desglosan los datos que dio a conocer el INDEC para junio y que volvieron a marcar un descenso en el aumento de los precios y servicios. Sin embargo, esto no implica que el bolsillo del ciudadano a pie no se resienta.

Julio se verá fuertemente impactado por los aumentos en Salud ante la suba de las prepagas y también el incremento para el Transporte y Comunicaciones, además del rubro Esparcimiento impulsado por las vacaciones de invierno.

Si bien la suba en alimentos, este mes se ha frenado, según la consultora Eco Go, el alza promedio de este rubro fue del 3,5%. Los otros segmentos no tuvieron tanta suerte y podrían aumentar al índice mensual por lo que la inflación continua como uno de los principales problemas argentinos y agosto no se ve mejor.

¿Qué aumentos se esperan para agosto?

Naftas

Se espera un aumento de entre el 2% y el 3% en los combustibles, influenciado por un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de estaciones de servicio. Este ajuste podría llevar el precio del litro de nafta súper en YPF a superar los $1.000. La suba podría ser mayor si el Gobierno actualiza los impuestos que ha postergado.

Prepagas

OSDE: Aumento del 4% para planes con copagos y del 5% para planes integrales.

Medifé: Incrementos del 4,3% al 5,5%, según el plan.

Swiss Medical: Aumento de alrededor del 5%.

Omint: Incremento del 7%.

Galeno: Suba del 7,8%.

Alquileres

Para contratos bajo la vieja ley, el ajuste anual será del 247%, afectando a alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023. Un alquiler de $200.000 pasará a costar casi $500.000.

Peajes bonaerenses

Aumento del 157% en autopistas y del 137% en autovías hacia la Costa Atlántica. Las tarifas en hora pico hacia CABA superarán los $3.000. Desde el comienzo del año, el aumento promedio ha sido del 450%.

Telefonía móvil e internet

Tras la desregulación de tarifas por el Decreto 302/2024, las empresas de telecomunicaciones han anunciado incrementos. Movistar y Personal, por ejemplo, subirán sus tarifas entre un 5% y un 6%.

Tarifas del agua

Aysa, proveedora de agua y cloacas en el AMBA, aplicará un aumento del 5,16% en agosto, llevando la factura promedio sin impuestos de $17.858 a $18.799. En lo que va del año, el incremento total es de 255%, con variaciones según la segmentación de usuarios.

Noticias Argentinas.-