La exlibertaria Carolina Píparo pidió investigar a un senador oficialista

La diputada nacional, ex integrante de La Libertad Avanza (LLA) Carolina Piparo, pidió investigar al jefe del bloque oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche, luego de que trascendiera que contrató a sicarios para amedrentar a su exesposa.

“De este senador circula un video agrediendo a la policía y ahora circula esta noticia. Espero una investigación que aclare los hechos y protección para quien podría ser la víctima. No quiero más un país con impunidad para los poderosos de turno”, señaló la diputada.

Semanas atrás se conocieron imágenes grabadas en mayo del año pasado, donde se lo puede ver ebrio, golpeando a dos agentes de la policía; posteriormente se supo que tenía 1,50 de alcohol en sangre y había estado conduciendo un auto. Fue demorado por atentado y resistencia a la autoridad.

Asimismo, en junio de este año, se viralizó otra grabación casera de Atauche, realizada por su (ex) mujer, quien le dice “¿No estás borracho? Mirá cómo tenés el pantalón”; el hombre confirmó que ese video es real, sin embargo, aclaró que era “de vieja data”.

Debido a estos antecedentes, Piparo se pronunció en contra del senador nacional y, desde su cuenta personal de la red social X, pidió “una investigación” para que se “aclaren los hechos”.

Según se difundió, a mediados del mes pasado, Daniel Llermanos y Julián Martín Palmieri, abogados de la pareja actual de la exesposa de Atauche, presentaron la denuncia en la justicia federal contra el senador por integrar una asociación ilícita con prácticas “mafiosas”, amenazas y extorsiones; también impulsan su desafuero en el Senado.

Para finalizar Piparo concluyó que, en estos casos, se debe ser “ecuánime y objetivo”: “Basta con no mirar para el costado cuando conviene, con no fanatizarse y con no ser un cobarde”, concluyó.

Piparo y su relación con LLA

Luego de que Carolina Píparo abandonara la franja oficialista en Diputados, por haber recibido comentarios negativos por parte de seguidores libertarios, en redes sociales, después de votar en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio, fundó junto a Lorena Macyszyn, Buenos Aires Libre.

Sin embargo, fuentes cercanas a Piparo sostuvieron, en dialogo con Noticias Argentinas, que “en cuanto a su rol y función como diputada nacional, es de público conocimiento que es parte de la oposición dialoguista”.

Nota de Laura Impellizzeri, gentileza de Noticias Argentinas.-