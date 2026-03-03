La embajada de EE.UU. en Riad atacada por drones

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El conflicto entró en una fase de caos diplomático. Donald Trump advirtió que la fase más violenta de la ofensiva contra Irán aún no comenzó. Y China lo acusó de incitar un cambio de régimen, junto a Israel.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó este martes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones.

El ataque con drones provocó daños materiales y un incendio «limitado», según expresó el ministerio y tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Informes anteriores indicaban que se habían escuchado fuertes explosiones en el barrio diplomático de Riad.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en declaraciones a Newsnation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.

Las autoridades saudíes informaron de un “fuego limitado” en la embajada de los Estados Unidos después de que fuera alcanzada por dos drones.

“Según las estimaciones iniciales, la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos aviones no tripulados, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio”, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa.

(Con información de Xinhua) Noticias Argentinas.-

La embajada de EE. UU. en #Riad, capital de Arabia Saudí, fue atacada por drones iraníes. | Captura de pantalla.-

