Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente del Medio Oriente

El gobierno de los Estados Unidos ordenó ayer lunes de manera urgente que sus ciudadanos abandonen Medio Oriente, luego de que se intensificaran los bombardeos contra Irán y El Líbano, en el marco del conflicto bélico entre el país norteamericano e Israel frente a Teherán.

Irán respondió a los ataques sufridos con misiles contra territorio israelí que dejaron al menos diez muertos.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, redobló la apuesta y anunció que las operaciones seguirán a «toda fuerza», aunque no descartó un diálogo futuro con un nuevo liderazgo iraní.

Ante esta situación el mensaje de los Estados Unidos a sus ciudadanos fue el de abandonar Medio Oriente, en una advertencia que abarca Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

El pedido fue emitido por el Departamento de Estado norteamericano y compartido en redes sociales, con el objetivo de «salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad» de esos países.

Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos masivos contra Irán el sábado por la mañana. Irán confirmó el domingo que su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, murió en ataques aéreos estadounidenses e israelíes el día anterior.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los objetivos estadounidenses en la operación contra Irán «pueden lograrse sin fuerzas terrestres».

«En este momento, no estamos preparados para el despliegue de fuerzas terrestres, pero obviamente el presidente tiene esas opciones», afirmó.

«Nos centramos en la destrucción de sus lanzadores de misiles balísticos, sus arsenales y su capacidad de fabricación, así como de sus drones de ataque unidireccionales y su Armada», declaró.

Ese mismo día, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la campaña militar contra Irán tiene la «capacidad de prolongarse mucho más» que las cuatro o cinco semanas que proyectó en entrevistas con los medios el día anterior.

Noticias Argentinas.-

Agencia NA/Xinhua.-

