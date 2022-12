La diseñadora Olga Naum se habría suicidado. Dejó una carta. Hace días arrestaron a su nieto por el crimen el hijo de una concejal de Saladillo

La diseñadora de indumentaria Olga Naum fue hallada muerta en la habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta, donde dejó una nota en la que se refiere a «desgracias familiares» relacionadas a un nieto y un hermano fallecidos tiempo atrás y a la última detención de su hijo y de otro de sus nietos por un crimen en la ciudad de Saladillo, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

Fue hallada en la habitación de un hotel de Recoleta, junto a varios blisters de clonazepam. Su nieto había sido arrestado hace 11 días por el crimen del hijo de una concejal de Saladillo.

El hallazgo, dado a conocer hoy, se produjo el pasado 24 de diciembre y, en base a los elementos encontrados en la habitación, la principal hipótesis es que se trató de un suicidio.

Naum (74) era madre y abuela, respectivamente, de Ezequiel Emilio Salgado (46) y Joaquín Salgado (19), detenidos desde el pasado 18 de diciembre en el marco de la causa por el crimen del hijo de una concejala de la ciudad de Saladillo y por las heridas causadas al hijo de una fiscal.

Según precisaron las fuentes a Télam, la diseñadora se había hospedado el viernes 23 pasado, a las 17.20, en el Hotel Recoleta Up, ubicado en la calle José Pagano al 2600, del citado barrio porteño. El sábado, en el horario que debía retirarse del lugar, el personal de limpieza del establecimiento ingresó a la habitación y la encontró muerta.

Debido al estado de la escena de la muerte y los elementos encontrados, para los investigadores todo indica que se trató de un suicidio.

Ezequiel, hijo de la diseñadora muerta y padre de Joaquín, también fue arrestado por tenencia y portación ilegal de armas, ya que el revólver calibre .38 usado en el crimen del hijo de la concejala en Saladillo le pertenecía.

despedida, en un aparente suicidio, es el drama personal de la diseñadora. Se explayó sobre desgracias familiares anteriores. Contó cómo un nieto suyo murió en el hueco de un ascensor, cómo perdió un hermano a causa del cigarrillo y de la salud mental de Joaquín Salgado, de cómo no quería verlo preso. Luego, se refirió a la investigación por el hecho, y a la fiscal a cargo del expediente. Aseguró, incluso, que el hijo de una funcionaria judicial habría provisto de estupefacientes a su nieto.

El escrito ya fue analizado por los investigadores del caso, a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella, que comisionó la autopsia y un análisis forense a la escena. Todo indica que Naum se habría quitado la vida, pero el expediente continúa abierto bajo la calificación de averiguaciones de causales de muerte.

La familia de Naum había denunciado su desaparición el viernes 23 de diciembre pasado ante la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con los que detalles que brindaron, la diseñadora fue vista ese día mientras circulaba a pie por la avenida Figueroa Alcorta, en dirección a los bosques de Palermo.

La recepcionista del hotel -situado en la calle Pagano- le indicó a la Policía que Naum se había hospedado en la habitación 503 el día anterior a las 17 horas y que debía hacer el check out a las 11 del sábado. Como la mujer no se retiró a la hora pactada, los empleados comenzaron a llamarla para saber qué había ocurrido.

Al no recibir respuesta, ingresaron al dormitorio y la encontraron muerta.

El presunto suicidio no parece tener una motivación económica: Naum no registraba deudas bancarias, de tarjeta de crédito o de cheques sin fondos al momento de su muerte. También cobraba una jubilación en un banco porteño. No tenía litigios recientes en el fuero comercial o el fuero civil.

Con información de Infobae y de Página 12.-