La Comisión de Diputados recibió testimonios por la tragedia del fentanilo adulterado

La comisión investigadora de la tragedia del fentanilo contaminado de la Cámara de Diputados recibió ayer los testimonios de profesionales del Hospital Italiano de La Plata y de familiares de las victimas a los que le suministraron esa droga adulterada.

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión, la socialista Monica Fein anunció que una comitiva se reunió con el juez de la causa Ernesto Kreplak, quien se mostró dispuesto a exponer ante la comisión.

En ese sentido, Fein señaló que Kreplak “nos manifestó que está llevando una investigación excelente, que espera cuanto antes, en el término, si es posible, de un año llevarlo a juicio oral”.

También señaló que el juez informó que «hay una causa en paralelo sobre la destrucción del fentanilo. Además, rescató mucho la formación de esta comisión, nos felicitó. Y, por último, se ofrece a venir a dar una exposición de cómo está llevando adelante la causa”.

El primer expositor fue el director General del Hospital, Roberto Martínez, donde se detectaron los primeros casos de fentanilo adulterado y allí se hallaron restos de las bacterias en las ampollas de esa droga.

Martínez señaló que “fue una tragedia sanitaria que nos tocó vivir, que nunca soñé que nos iba a pasar algo así” y se solidarizó con cada una de los familiares de las víctimas y dijo que «desde el hospital también hacemos un pedido de justicia»,

A lo largo de su exposición, Martínez dijo que “estamos atravesados por el dolor” y señaló que el Hospital Italiano “invierte para no cometer errores” y dijo que ”estamos atravesados por el dolor, nosotros somos víctimas”.

adentro de una ampolla estéril nos íbamos a encontrar con dos bacterias multirresistentes, muy difíciles de tratar. Casi que no hay antibióticos que puedan frenar el tipo de agresividad que tienen estas bacterias».

Recordó que tras los primeros casos se declaro el brote infeccioso y dijo que el fentanilo «es una droga que se usa hace más de 40 años, es una droga de uso cotidiano, usamos alrededor de 300 ampollas por día, se usa como analgésico y una droga que ayuda a la sedación».

Por su parte, Soledad Francese, madre de Renato Nicolini, quien falleció en el Hospital Italiano de La Plata reclamó que esas instituciones «tengan un poco más de empatía y ser más comunicativos con los familiares”.

En tanto, Ivana Esteban, cuya madre Angela Rosa Campos estuvo internada en el Hospital Italiano de Rosario, denunció una falta de acompañamiento del Estado y dijo: «,me siento bastardeada, humillada; a mi madre la mataron, hay responsables”.

También expusieron Darío Benavidez y Sol Basualdo, los padres de Giovanni, el bebé que está internado desde su nacimiento, el 26 abril, en la Clínica Vélez Sarsfield, y al que también le suministraron el fentanilo

Señalaron que «nació al borde de ser prematuro y debido a un quejido respiratorio lo intubaron. Ahí, los doctores usaron el fentanilo. Nos iban diciendo que el bebé iba empeorando cada día”.

En cambio no asistió a la comisión-que preside la socialista Mónica Fein– la directora de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS), Claudia Perandones, para analizar el rol que jugó este instituto antes y después de la circulación de lotes adulterados.

