La CGT dijo que el paro fue «un éxito rotundo»

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer destacó que el tercer paro general concretado ayer jueves por la central obrera en la gestión de Javier Milei fue un «éxito rotundo», pese a que la medida de fuerza registró un impacto menor a la de anteriores.

En una conferencia de prensa que la dirigencia de la CGT brindó en su sede de la calle Azopardo, Daer felicitó a «todos los trabajadores que tomaron la decisión de parar sus actividades para demostrar, una vez más, que el movimiento sindical lleva adelante una agenda clara y concreta para que cambien las políticas de ingreso que está teniendo nuestro país».

Paro de Subtes: Metrodelegados cortan el servicio por contrataciones irregulares Por otro lado, el referente del gremio de la Sanidad criticó la campaña publicitaria montada por el Gobierno contra el paro y dijo que es un «mecanismo muy complicado que fue utilizado cuando se perdió la democracia». «Cuando se perdió la democracia fueron utilizados esos mismos medios maniqueos», señaló Daer, al referirse a los eslóganes contra el paro que el Gobierno emitió por altoparlantes en las estaciones de trenes.

A su vez, el sindicalista se despegó de los incidentes registrados en algunos colectivos que funcionaron con normalidad por la conciliación obligatoria que acató la UTA. «Nada tienen que ver con los trabajadores ni con las organizaciones sindicales», dijo sobre esos ataques a pedradas que sufrieron algunas formaciones y que algunas lecturas lo asociaron a represalias contra la UTA de parte de otros sectores de la central obrera. Petroleros paralizan Vaca Muerta: «Salarios indignos y despidos masivos».

También, Daer respondió el comunicado crítico del Gobierno que aludió al paro de «la casta sindical»: «Quiero descartar la palabra casta que no tiene nada que ver con este país, acá somos todos iguales ante la ley. En Argentina no hay división por castas pero sí podríamos dividir entre oligarquía y trabajadores», sostuvo. Y sobre el accionar de la Casa Rosada, agregó: «Cuanta presión hicieron sobre tantos sectores, nos vendían que había lugares en que no iban a parar».

También, reiteró que el motivo de la huelga nacional fue la «caída de los ingresos y el ajuste profundo que esta recayendo sobre las economías regionales y la obra pública». Además de Daer, participaron de la conferencia sus pares del triunvirato, Carlos Acuña y Octavio Arguello, y otros referentes como Andrés Rodríguez, Sergio Romero y Cristian Jerónimo.

Gentileza Infonews Cooperativa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...