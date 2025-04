Kicillof y Massa tuvieron largas charlas para empezar a delinear la estrategia electoral

Hablaron al menos dos veces entre ayer y antes de ayer. El Gobernador quiere estar en la mesa donde se decidan la táctica de la campaña y las listas para la competencia electoral. El líder del Frente Renovador busca ser garante de una unidad muy difícil. La desconfianza en la Gobernación y la postura cada vez más dura del cristinismo.

Antes de anunciar que iba a convocar las elecciones de la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre, Axel Kicillof mantuvo ayer al mediodía una larga charla, de más de una hora, con Sergio Massa. Fue vía telefónica y, entre otras cosas, el excandidato a presidente trató de dilatar la decisión que el mandatario provincial ya había tomado y les había comunicado a él y a Máximo Kirchner el domingo cuando se vieron las caras en La Plata.

Después del anuncio, ya en la noche del lunes, Kicillof y Massa volvieron a hablar. En contrapartida, en el Gobierno aseguran que después del domingo no hubo más contactos del mandatario con el líder de La Cámpora.

Con las fechas de las elecciones confirmadas por el Gobernador, lo que queda es ver qué pasará con la alianza que forzadamente convive bajo el sello de Unión por la Patria, y que sería imperiosa de sostener para el peronismo si no quiere arriesgarse a una derrota que podría ser lapidaria de cara al gran objetivo, que es el 2027.

En ese sentido, Kicillof y Massa exploraron puntos de acuerdo en cuanto a la manera de encarar la campaña y de armar las listas seccionales para septiembre y la de diputados nacionales que competirá el 26 de octubre. Por ahora los avances son mínimos o nulos. Además, opera una desconfianza mutua, que por parte del gobierno provincial se agravó en las últimas horas.

En calle 6 aseguran que, durante las dos extensas charlas, Massa se habría comprometido a acompañar la suspensión de las PASO, pero desde este martes a la mañana distintas voces del Frente Renovador salieron a plantear que, en el escenario actual y con el decreto de convocatoria de las primarias en vigencia (rubricado ayer por la Junta Electoral al publicar el cronograma), no se debería avanzar en la suspensión de la elección llamada para el 13 de julio.

En La Plata no gustó para nada que el Frente Renovador tomara esta postura; no obstante, guardan una esperanza. “Sergio suele mandar a decir en público una cosa y después en privado hace otra”, subrayó ante La Tecla un interlocutor bonaerense.

Massa quiere erigirse como el mediador y el garante de un acuerdo entre Kicillof y Cristina Fernández que evite la ruptura total, pero en la Gobernación saben que el tigrense inclina la cancha en favor de la exvicepresidenta. Están convencidos, además, de que si no hay consenso y se arman listas por separado “Sergio va a estar con Cristina o solo, pero no con nosotros”.

En el Ejecutivo bonaerense aseguran que el fondo de la feroz interna no es más que el deseo de Kicillof de sentarse en la reducida mesa del frente donde se toman las decisiones electorales, es decir la estrategia y las listas. Acusan a La Cámpora y a Cristina de querer someter al Gobernador a sus decisiones unilaterales, y a aceptar con la cabeza gacha lo que ellos decidan.

Algunos añoran para el Gobernador el rol que tuvo Martín Insaurralde en el tumultuoso cierre de 2023, que casi deja a Verónica Magario sin vicegobernación y que su sostenimiento en la lista del Ejecutivo tuvo como consecuencia directa que los intendentes perdieran lugares en la lista legislativa, principalmente en la de la Tercera sección.

Por qué quiere y debe estar en esa mesa es lo que Kicillof le pidió a Massa, esbozando todos los argumentos, algunos como “soy el Gobernador, me tienen que consultar por lo menos de quienes sí y quienes no, tengo que ser parte de ese armado por el rol que me toca ocupar, es natural que así sea”. Esas explicaciones simples, pero a la vez tan ríspidas para quienes no lo consideran un par sino un súbdito de Cristina, las esboza Kicillof como punto de partida de sus demandas a todo el que le pregunte de por qué se mantiene firme en esa tesitura.

El Gobernador quiere ahora lo que no reclamó en las elecciones anteriores. Ni en el 2019, ni en el 2021 y de manera tímida en 2023, empujado sobre todo por el riesgo de que la sociedad Máximo-Insaurralde desplazara a Magario de la vicegobernación y lo impusiera al de Lomas de Zamora como compañero de fórmula. La consecuencia de haber resignado lugares en las listas las siente ahora, cuando en medio de la puja interna mira hacia la Legislatura y no tiene más que una docena de legisladores que le responden y que, salvo uno (el Cuto Moreno), todos reportan a jefes políticos que hoy se enrolan en el Movimiento Derecho al Futuro.

Para que Sergio Massa pueda ponerse la cucarda de mariscal de la unidad, deberá amalgamar las demandas de Kicillof con las del cristinismo, que insiste en que la única jefa es Cristina y hay que hacer lo que ella diga, sin más. “Desde nuestro lugar no hay una pelea, el que rompió algo que estábamos en proceso de decidir juntos fue Axel. Nosotros queríamos unidad y una sola elección. ¿Cuál es el problema que tiene con Cristina para no solo ir en contra de ella sino de lo que queríamos todos?”, dijo esta mañana Mayra Mendoza, quien también acusó al mandamás provincial de “cortarse solo” y tomar “una decisión unilateral”.

Las declaraciones de la intendenta de Quilmes son tomadas en la Gobernación como un “a confesión de parte, relevo de pruebas”, en cuanto que interpreta que no se cumplió el deseo de Cristina y La Cámpora de elecciones concurrentes y por eso Axel ahora está en el terreno de los traidores. Ya se ha dicho varias veces en este portal que la pulseada abierta no podía tener empate, y no lo tiene ni lo tendrá. Kicillof ya torció el brazo con el desdoblamiento, pero la mano del cristinismo no tocó la tabla y el rebote puede ser fuerte.

En ese contexto, las charlas del Gobernador con Massa le han servido al propio exministro de economía, y por transición al cristinismo, para saber que por ahora Kicillof se mantiene muy firme en su decisión de ser actor principal y no de reparto en la estrategia electoral y en el armado de listas, que la mesa tenga tres patas y no una sola o dos, porque obviamente Massa también quiere estar en la misma condición.

“Si ella (por Cristina) quiere se candidata por la Tercera bienvenido sean, y si se quiere quedar con toda la lista lo veremos, pero en ese caso nosotros nos quedaríamos con la de la Primera, o con la otra sección y Sergio con la de la Primera. Lo ideal sería que compartamos todas, pero si lo quieren así se conversará, lo que no va a pasar es que nosotros nos quedemos afuera otra vez”. Uno de los ministros más cercanos al Gobernador dejó así de claro cómo es el pensamiento que impera en La Plata.

El Movimiento Derecho al Futuro demanda igualdad. Ese reclamo sabía Massa que iba a escuchar en la charla de anoche con el Gobernador. Y lo escuchó. Ahora deberá activar su expertis en la rosca ATR para lograr lo que por estas horas parece lejano: pegar los pedazos de un jarrón que cada vez aparece más quebrado.

Hernán Sánchez. Gentileza Revista La Tecla.-

