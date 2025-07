Kicillof encabezó su primer acto con Magario y Cascallares, candidatos de la Tercera Sección

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó ayer martes su primer acto de campaña con la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, ambos candidatos en la Tercera Sección electoral, y afirmó que a la provincia “no entra la motosierra ni el topo”.

“Acá en la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra ni el topo. No nos van a destruir ni la educación pública ni la salud pública. No vamos a permitir que dejen en la calle, sin nada, a millones de bonaerenses”, señaló Kicillof, en referencia a figuras que suelen ser habituales en el discurso del presidente Javier Milei.

El mandatario encabezó en Almirante Brown la entrega de escrituras en el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa” junto a Magario y Cascallares, que ocupan el primer y el cuarto lugar de la lista de diputados provinciales de Fuerza Patria, respectivamente.

“La Argentina atraviesa una política económica que no piensa en nuestra gente. Por eso cuando este 7 de septiembre tengamos elecciones yo tengo una respuesta para todos los que preguntan qué hacemos: tenemos la oportunidad de sumar fuerzas para parar esta política económica, para terminar la crueldad, para defender a la Provincia, a su aparato productivo y para defendernos de quienes quieren destruir trabajo, producción, salud y educación”, expresó Kicillof.

Además, se firmaron convenios del programa Mayores Bonaerenses Activos para fortalecer centros de jubilados del distrito, según se informó en un comunicado.

El gobernador había destacado este lunes que el peronismo acordó la “unidad” para las elecciones bonaerenses “mientras el radicalismo y el PRO están partidos”.

Noticias Argentinas.-

