Junto a Vidal, Garro visitó a vecinos asistidos por el SAME municipal y aseguró: «Los platenses ya no estamos solos”

“Cuando asumimos nos encontramos con una ciudad abandonada, las cosas que más necesitaban los platenses para vivir bien, no estaban. Había una sola ambulancia para toda La Plata, las salas de salud en los barrios estaban destruidas; si salías de noche, era la oscuridad absoluta y el asfalto que se hacía era el asfalto electoral”, expresó Garro. En ese sentido, contó: “El fondo educativo para hacer escuelas no existía, se lo habían gastado en recitales. Veníamos de la peor inundación de nuestra historia y las obras hidráulicas no estaban. Así estábamos los platenses: abandonados, solos”; y aseguró: “Tuvimos que empezar de cero, ocupándonos de lo urgente y de lo importante al mismo tiempo, y lo hicimos”. Acompañados por el precandidato a senador y actual secretario de Salud, Enrique Rifourcat, el mandatario y la legisladora estuvieron en City Bell, donde conversaron con vecinos asistidos por el SAME La Plata. Durante el encuentro, del que también participaron los médicos que conforman el equipo de asistencia, los presentes destacaron el equipamiento de las ambulancias y los beneficios que implica este sistema en materia de atención de emergencias en la vía pública. “Creamos el SAME, algo que ahora naturalizamos, pero que hoy ya tiene 18 ambulancias y 9 bases operativas”, sostuvo Garro; y aseguró: “Me comprometí a hacer todo lo posible y necesario para evitar que los platenses volvamos a sentirnos solos”. “Ahora que hicimos lo urgente, viene una nueva etapa. Es el momento de seguir llevándole servicios a los vecinos a su barrio, con más fuerza que nunca, y de solucionarles sus necesidades más inmediatas”, agregó Garro. Tras pedir “pensar primero en la ciudad y no volver para atrás”, aseguró que “como lo hicimos con el SAME, el desafío hacia el futuro es seguir construyendo políticas de este tipo, que partan de las necesidades y problemas de los vecinos y les den soluciones sostenibles en el tiempo”. Por su parte, Vidal manifestó: “Hicimos muchas cosas juntos con Julio y todavía tenemos muchas por hacer. Sé que los vecinos de La Plata valoran lo que el intendente trabajó durante estos ocho años de gestión y que lo van a seguir acompañando. Yo desde el lugar que esté voy a estar con él y su equipo”. “Esta recorrida juntos muestra que nosotros somos un equipo. Yo hoy no estoy acá como candidata, pero sigo escuchando, sigo recorriendo, porque me sigue importando lo que pasa en esta ciudad, y estoy acá acompañando a Julio porque creo que es la mejor opción para los platenses”, ratificó la legisladora. El itinerario del intendente platense y la diputada también incluyó visitas a comercios de City Bell, donde avanza la obra de transformación del centro comercial que incluirá la renovación y expansión de veredas, la colocación de luminarias LED, la construcción de rampas para personas con movilidad reducida, nuevo mobiliario urbano y forestación, entre otros beneficios.