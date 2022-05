JUEGOS BONAERENSES 2018 COMIENZO DE LA ETAPA LOCAL EN ROQUE PÉREZ.

ADULTOS MAYORES:

14 de mayo, 16 horas / Escoba de 15 en Centro de Jubilados.

16 de mayo, 15 horas / Chin chon en Centro de Jubilados .

17 de mayo, 15:30 horas / Tejo masculino y femenino en Club Amigos del Tejo.

21 de mayo, 16 horas / Sapo Masculino y femenino – Damas – Burako en Centro de Jubilados.

22 de mayo, 15 horas / Tejo mixto – Taba en Club Amigos del Tejo.

28 de mayo, 16 horas / Truco en Centro de Jubilados.

2 de junio, 14 horas / Caminata – Pentatlon en Predio del Ferrocarril.

JUVENILES:

18 de mayo, 9 horas / Tenis single – Tenis de Mesa – Basquet 3 vs 3 en Country Club.

23 de mayo, 8 horas / Handball Sub 14 Fem. No Fed. – Sub 14 masc. en CEF N°118.

23 de mayo, 13:30 horas / Handball Sub 16 y Sub 18 en CEF N°118

24 de mayo, 8:30 horas / Futbol Playa Sub 14 y Sub 16 en La Chingada.

31 de mayo, Voley / Sub 15 Fem. – Sub 18 Masc. en Club Sarmiento.

4 de junio, 9:30 horas / Futbol 11 Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en Club Alumni.

6 de junio, 9:30 horas / Futsal en Club Alumni.

8 de junio, 9 horas / Finales de Futsal en Club Alumni.

8 de junio 11 horas / Fútbol Femenino Sub 14 y Sub 16 en Club Alumni.

12 de junio, 8:30 horas / Atletismo en Club Alumni.

A confirmar / Natación en Club Rivadavia.

A confirmar / Patín .

Cabe mencionar que las fechas estan sujetas a modificaciones por inclemencias del tiempo u otros imprevistos.

Para mayor información, solicitarla en Dirección de Deporte y Recreación – Aussedat 162 entre Lamadrid y Sabatté.