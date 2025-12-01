José Alperovich fue internado de urgencia tras su casamiento con Marianela Mirra

¿Cómo fue el casamiento íntimo de José Alperovich y Marianela Mirra en Puerto Madero?

Después de 20 años de relación y meses de preparativos discretos, finalmente Marianela Mirra y José Alperovich se casaron.

La ceremonia tuvo lugar el jueves 27 de noviembre en el departamento de Puerto Madero donde en exgobernador cumple prisión domiciliaria por la causa de abuso sexual iniciada por su sobrina, un contexto que volvió el evento tan íntimo como atípico.

En los días previos a la boda, Marianela Mirra sorprendió con declaraciones que reavivaron el revuelo mediático. Tras semanas de rumores sobre un posible embarazo e incluso versiones de inseminación, la exganadora de Gran Hermano salió a desmentirlo con firmeza: «Marianela afirma que no está embarazada y agrega que ‘nunca hubo inseminación’», reveló Laura Ubfal, citando a un amigo cercano de la pareja.

También dejó entrever la posibilidad de iniciar acciones legales, aunque aclaró que no quiere avanzar para no opacar este momento personal: «Ahora dice que le haría juicio a Fernanda Iglesias por hablar del tema, aunque no quiere hacerlo para no opacar este momento tan feliz de su vida», informó.

Desde su entorno creen que la filtración sobre un supuesto embarazo pudo haber buscado incomodar a la familia de José Alperovich, algo que ella niega mientras insiste en el carácter sentimental del enlace: «Nos casamos por amor, es una ceremonia con testigos y apenas pediremos un delivery… sólo coronamos 20 años de amor».

«Me caso sin un peso», aseguró, y explicó cómo quedó organizado el patrimonio familiar del exgobernador: «José cedió todo así está contenta Betty, su hermano y los hijos2, en referencia a la exesposa y al entorno del dirigente.

Asimismo, Mirra reafirmó su decisión de acompañarlo pese a la prisión domiciliaria: «No hay nada más que las ganas de creer que pueden venir tiempos mejores, luego de semejante denuncia falsa», expresó.

«Lo acompañaré siempre, es mi decisión. Algo que no vieron nunca, seguro, pero estoy feliz», subrayó.

Gentileza de MinutoUno.-