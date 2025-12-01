Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el Paro Nacional ante la “amenaza” de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, que pretende llevar adelante la gestión del presidente Javier Milei, y que “representaría aproximadamente 28.000 despidos”.

Según indicaron fuentes del sindicato a la Agencia Noticias Argentinas, las cesantías “apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado”, entre los cuales está la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

La medida de fuerza a la que se refieren, había sido definida en el plenario realizado el pasado 27 de noviembre, en la provincia de San Luis, sin embargo, ante el intento de una nueva ola de despidos por parte del Gobierno Nacional, ATE convocará “a sus instancias orgánicas” para adelantar el paro.

La iniciativa surgió ante la “amenaza” de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, que pretende llevar adelante el Gobierno de Javier Milei.

Paralelamente, el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y lo calificó de “siniestro” porque “viene por los trabajadores”.

“Tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, afirmó el gremialista.

En la misma línea, sostuvo que el Gobierno Nacional “miente” porque “nunca se trató de una cuestión presupuestaria”, sino de una postura “ideológica”: “Los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto y la deuda externa se ubica por encima del 25%”, agregó.

Para finalizar, sostuvo que, “está más que claro” que Milei que no quiere destruir el Estado sino que pretende “moldearlo” para que sólo se aseguren “los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales” que tienen vinculaciones con Argentina.

“Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”, concluyó Aguiar.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...