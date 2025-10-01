Jornada de capacitación en Roque Pérez: “Bullying: una mirada desde el Derecho y las Neurociencias”

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Una propuesta enriquecedora para comprender, prevenir y actuar de manera responsable y comprometida.

El Municipio de Roque Pérez llevó adelante una importante jornada de reflexión y formación destinada a directivos y trabajadores de instituciones educativas, equipos técnicos, instituciones intermedias, abogados y empleados judiciales, para abordar una problemática que nos interpela a todos: el bullying.

La capacitación se realizó el martes 30 de septiembre, desde un las 17:00 horas, en el SUM de Punto Digital, con la presencia del intendente Maximiliano Sciaini y funcionarios del gobierno municipal, y fue posible gracias a la gestión de la Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio, a cargo del Dr. Daniel López.

Expositores

• Lic. María Pía Alzaga – Licenciada en Psicopedagogía, especialista en Neuropsicología Cognitiva y Mindfulness.

• Dr. Leandro A. Banegas – Juez de Cámara en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata.

Contenidos abordados

La propuesta permitió reflexionar sobre el bullying desde dos dimensiones complementarias:

• Neuropsicología: los efectos del acoso escolar sobre el desarrollo cerebral y la importancia de la conducta prosocial como factor protector.

• Derecho: la responsabilidad civil de los distintos actores involucrados (víctima, compañeros, padres, establecimiento educativo y el Estado), así como reclamos administrativos, judiciales y rubros indemnizatorios.

Agradecimientos

El Municipio agradece a María Pía Alzaga y al Dr. Leandro A. Banegas por sus valiosos aportes, que permitieron construir una mirada integral sobre esta problemática y enriquecer el debate comunitario.

De esta manera, seguimos generando espacios de formación que promuevan vínculos más sanos y respetuosos, y que fortalezcan el compromiso de toda la comunidad en la prevención del bullying.-

