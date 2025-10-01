COMENZÓ LA VEDA POR LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

01/10/2025 Inicio de prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto. 25 días previos a las elecciones generales. Art. 64 quáter, CEN.

Código Electoral

Artículo 64 quater.

Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten.

Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten.

El incumplimiento de este artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 bis previsto en el presente Código.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/elecciones-2025/cronograma-electoral

