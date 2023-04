Jey Mammon aseguró que pronto regresará a la televisión: “Es mi lugar así que vamos a volver”

Luego de su regreso a Buenos Aires y en medio del escándalo por la denuncia de abuso sexual, el músico y conductor habló de sus planes laborales en lo inmediato.

Tras la denuncia por supuesto abuso sexual, Jey Mammon se tomó un tiempo alejado de los medios, pero tras su regreso a Buenos Aires no tuvo más remedio que enfrentar las acusaciones de Lucas Benvenuto en su contra. Ahora, el músico y conductor sorprendió al revelar sus planes de volver a la televisión.

En diálogo con Paparazzi, Jey Mammon aseguró que no está enojado con nadie, habló sobre cómo está lidiando con la situación y compartió algunos detalles sobre su futuro laboral en los medios. A pesar de que Telefe lo suspendió de la conducción de La Peña Del Morfi, el artista aseguró que su vuelta a la pantalla es inminente: “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”.

Jey señaló sigue manteniendo una buena relación con Jésica Cirio, su excompañera en el programa de los domingos al mediodía en la pantalla de Telefe. Recordemos que después de la acusación por presunto abuso sexual, el canal para el que trabajaba Mammon, decidió apartarlo del aire. Desde entonces, el humorista se mantuvo alejado de los medios y guardó silencio durante un tiempo.

En una serie de entrevistas que dio después, el conductor habló sobre su inocencia y dijo que estaba preparando un “contraataque legal” contra Lucas Benvenuto, quien lo acusó de abusar sexualmente de él cuando tenía tan solo 16 años.

A pesar de la gravedad de la acusación y de la fuerte condena social, Jey Mammon intenta recomponer su carrera laboral. Sin embargo, aún no hubo ningún anuncio oficial sobre su regreso a la televisión, por lo que es posible que sus declaraciones solo estén basadas en planes inciertos a futuro.

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. ¿A dónde más voy a volver si no es Argentina? Y acá estoy, volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, insistió una y otra vez Jey Mammon en sus últimas declaraciones.

“No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví, tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad, que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”, afirmó Juan Martín Rago, tal es el verdadero nombre del humorista.

Desde entonces, no volvió a expresarse públicamente, pero sí eligió retomar su actividad en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene un millón de seguidores, con quienes compartía a diario fotos y videos de su rutina y de sus compromisos laborales. En tanto, desde que se hizo pública la denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammon había publicado allí primero un comunicado y luego un video en el que hacía referencia a la acusación que recayó sobre él.

Y el primer posteo que hizo se trata de un video en el que filmó a su gato comiendo alimento balanceado. “Vos serías García”, escribió el animador sobre las imágenes en las que su mascota está ingiriendo desde un plato que lleva el nombre de López. El García, en tanto, se ve en el plato de al lado, en el que también se ve comida, aunque el felino no se dio por aludido.

