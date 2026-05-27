Israel anunció la muerte del comandante del brazo armado de Hamás en un ataque aéreo

Buenos Aires, 27 mayo (NA) — El Gobierno de Israel anunció este miércoles la muerte de Mohamed Odeh, el recientemente designado comandante del ala armada de Hamás en la Franja de Gaza, tras un bombardeo aéreo.

El fallecimiento del jefe militar se produce apenassiete días después de haber tomado el mando de la organización, luego de la baja de su antecesor,Ezedine al Hadad, ocurrida a mediados de este mes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la confirmación oficial llegó por intermedio del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien utilizó sus redes sociales para ratificar el éxito de la misión.

A través de un comunicado en su cuenta de X, el funcionario ponderó la ofensiva militar y aseguró que las fuerzas estatales cumplirán con la determinación de localizar y ultimar a cada uno de los planificadores de las agresiones del 7 de octubre de 2023: “El comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamas en Gaza fue eliminado ayer y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno”

Hasta las primeras horas de este miércoles, la dirigencia de Hamás no emitió comunicados ni declaraciones respecto al destino de su líder.

De acuerdo con un reporte conjunto emitido por el propio Katz y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Odeh se desempeñaba como responsable del área de inteligencia de la agrupación palestina al momento de desencadenarse la incursión en territorio israelí el año pasado. Posteriormente, pasó a liderar el brazo armado tras el deceso de Al Hadad el pasado 15 de mayo. Las autoridades de Tel Aviv acusaron directamente al militar fallecido de haber coordinado múltiples operativos que resultaron en bajas, capturas y heridas a ciudadanos civiles y efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Esta operación se inscribe en la estructura de mandos que Israel sostiene desde el inicio del conflicto bélico en 2023, el cual dejó un saldo de 1.221 víctimas fatales en suelo israelí según estadísticas gubernamentales. Asimismo, las sucesivas campañas de bombardeos y avances terrestres en Gaza ya provocaron la muerte de al menos 72.803 personas, conforme a los registros actualizados provistos por el Ministerio de Salud gazatí.__IP__

En el transcurso de los últimos meses, el servicio de inteligencia y el ejército de Israel lograron desarticular de manera sistemática a las principales figuras jerárquicas de Hamás. Entre las bajas más resonantes del grupo se contabilizan las muertes de Ismail Haniyeh en la capital iraní, de Yahya Sinwar, señalado como el artífice intelectual de las agresiones iniciales, de su hermano y sucesor Mohamed Sinwar, y del histórico referente de las Brigadas Ezedine Al Qassam, Mohammed Deif.