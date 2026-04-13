Irán respondió al bloqueo de Donald Trump y aseguró que controla el estrecho de Ormuz

Tras el fracaso de las negociaciones y el bloque naval impulsado por Donald Trump, Irán aseguró que el estrecho de Ormuz se encuentra «bajo control total» de sus fuerzas armadas, en un nuevo cruce que eleva la tensión en la región.
A través de un mensaje difundido en la red social X, que estuvo acompañado por una video en el que se observan embarcaciones apuntadas por sistemas de seguimiento militar, el comando naval iraní afirmó que todo el tránsito marítimo en la zona está monitoreado por sus tropas.
«Todo el tráfico está bajo el control total de las fuerzas armadas», señalaron, y advirtieron que cualquier movimiento del adversario podría tener consecuencias graves. «El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal en el estrecho si da un paso en falso», agregaron.
En este escenario, analistas internacionales advierten que cualquier incidente en el estrecho de Ormuz podría escalar rápidamente y afectar no solo a la región, sino también al mercado global de petróleo, dada la relevancia de ese paso para el transporte de crudo a nivel mundial.
Donald Trump ordenó bloquear el estrecho de Ormuz y escala la tensión con Irán
Donald Trump ordenó el bloqueo del tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, en un nuevo capítulo de tensión con Irán tras el fracaso de las negociaciones bilaterales.
La medida fue comunicada a través de su red social Truth y autoriza a la Marina estadounidense a controlar e interceptar embarcaciones en aguas internacionales. Según precisaron desde Washington, el objetivo está puesto en los buques que hayan pagado tributos a Irán para poder cruzar ese paso clave del comercio global.
«Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar», sostuvo en mandatario.
Además, justificó la decisión en la falta de avances en el eje central del diálogo con Teherán y señaló que hubo coincidencias en varios puntos, pero que no se logró un acuerdo en torno al desarrollo de armamento nuclear, el aspecto que definía la negociación.
De acuerdo a lo que explicó Donald Trump, el operativo también incluye tareas de desminado en la zona: «Comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho», afirmó, al tiempo que endureció su postura y advirtió que cualquier ataque contra fuerzas estadounidenses o embarcaciones civiles tendrá una respuesta inmediata.
Por último, calificó la situación como un caso de «extorsión internacional» y remarcó que su país no convalidará ese tipo de prácticas. Además, dejó abierta la posibilidad de que otras naciones se sumen al bloqueo y aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses están en condiciones de escalar el conflicto si la situación lo requiere.
Gentileza de MinutoUno. M1.-
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