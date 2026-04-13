Kicillof encabeza una encuesta como principal opositor

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Un relevamiento de la consultora Trends posiciona al gobernador bonaerense Axel Kicillof como el principal referente de la oposición en la Argentina, con una amplia ventaja sobre el resto de los dirigentes.

Si bien las elecciones presidenciales son recién el año que viene, de acá hasta 2027 se publicarán cientos de encuestas según sondeos realizados por la Agencia Noticias Argentinas.

Según el estudio, Kicillof alcanza el 40% de las preferencias, muy por encima de la expresidenta Cristina Kirchner, quien se ubica en segundo lugar con el 23%. Ambos son los únicos dirigentes que logran superar los dos dígitos.

Más atrás aparecen Mauricio Macri con el 6% y Juan Grabois con el 5%, mientras que el resto de los nombres medidos no supera el 2%.

El ranking completo

El informe de Trends muestra el siguiente orden entre los principales dirigentes:

Axel Kicillof: 40% Cristina Kirchner: 23% Mauricio Macri: 6% Juan Grabois: 5% Sergio Massa: 2% Guillermo Moreno: 1% Ofelia Fernández: 1% Máximo Kirchner: 1% Horacio Rodríguez Larreta: 1% Pedro Rosemblat: 1% Martín Lousteau: 1% Miguel Ángel Pichetto: 1% Ninguno: 14% Otros: 3%

Un escenario fragmentado

Uno de los datos relevantes del estudio es el 14% de los encuestados que no identifica a ningún dirigente como referente opositor, lo que refleja un nivel importante de dispersión y falta de representación en ese espacio.

A su vez, la diferencia entre el primer y el segundo lugar marca una clara centralidad de Kicillof dentro del universo opositor, en un contexto donde el resto de las figuras aparece con niveles de apoyo considerablemente más bajos.

Ficha técnica

El relevamiento se realizó sobre 2.000 casos en todo el país, entre el 29 y el 31 de marzo, con un margen de error de +/- 2,2%.

Los resultados ofrecen una radiografía del escenario político actual, con un liderazgo opositor consolidado en la figura del gobernador bonaerense y una oposición que aún muestra signos de fragmentación.

Noticias Argentinas.-

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